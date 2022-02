Дерозан показал Беверли жест «слишком маленький» после попадания

Защитник «Буллс» считает, что из «Миннесоты» не может против него защищаться.

Демар продемонстрировал Патрику жест «слишком маленький» после очередного попадания во время матча между командами.

В активе Дерозана в пятницу 35 очков (14 из 22 с игры), 6 подборов и 6 передач, «Буллс» победили со счетом 134:122.

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем

DeRozan told Pat Bev he was too small 👀 pic.twitter.com/R6TqKBx2pN