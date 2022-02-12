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    Дерозан показал Беверли жест «слишком маленький» после попадания

    Теги Чикаго Миннесота НБА видео Демар Дерозан Патрик Беверли Баскетбол

    Защитник «Буллс» Демар Дерозан считает, что Патрик Беверли из «Миннесоты» не может против него защищаться.

    Демар продемонстрировал Патрику жест «слишком маленький» после очередного попадания во время матча между командами.

    В активе Дерозана в пятницу 35 очков (14 из 22 с игры), 6 подборов и 6 передач, «Буллс» победили со счетом 134:122.

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