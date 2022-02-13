Наверх
Sports.ru NBA

    «Лейкерс» и «Уорриорз» – среди претендентов на Горана Драгича

    Теги возможные переходы Чикаго Голден Стэйт Клипперс Лейкерс Милуоки Бруклин Сан-Антонио НБА Горан Драгич Баскетбол

    «Сан-Антонио» планирует выкупить контракт разыгрывающего защитника Горана Драгича, которого клуб выменял перед дедлайном. Ожидается, что стороны завершат сделку в течение следующей недели.

    В услугах опытного словенского игрока заинтересованы как минимум шесть клубов лиги: «Бруклин», «Чикаго», «Голден Стэйт», «Лейкерс», «Клипперс» и «Милуоки».

    «Сперс» приобрели Драгича и защищенный пик в первом раунде драфта у «Торонто» в обмен на Таддеуса Янга, Дрю Юбэнкса и выбор во втором раунде.

    35-летний защитник в нынешнем сезоне провел за «Рэпторс» всего пять матчей, набирая в среднем 8,0 очка, 3,0 подбора и 1,8 передачи.

    Все о крутейшем дедлайне в НБА: Харден и сделка века, Сабонис, Порзингис, распродажа в «Портленде» и усиление Востока

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные