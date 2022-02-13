«Лейкерс» и «Уорриорз» – среди претендентов на Горана Драгича

планирует выкупить контракт разыгрывающего защитника Горана Драгича, которого клуб выменял перед дедлайном. Ожидается, что стороны завершат сделку в течение следующей недели.

В услугах опытного словенского игрока заинтересованы как минимум шесть клубов лиги: , , , , «Клипперс» и «Милуоки».

«Сперс» приобрели Драгича и защищенный пик в первом раунде драфта у «Торонто» в обмен на Таддеуса Янга, Дрю Юбэнкса и выбор во втором раунде.

35-летний защитник в нынешнем сезоне провел за «Рэпторс» всего пять матчей, набирая в среднем 8,0 очка, 3,0 подбора и 1,8 передачи.

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