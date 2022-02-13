33 очка Клэя Томпсона помогли «Уорриорз» обыграть «Лейкерс»

Атакующий защитник Клэй Томпсон обновил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне, набрав 33 очка в победном домашнем матче против (117:115).

Клэй провел свой самый результативный матч с 8 января 2019 года, когда он набрал 43 очка в игре против «Никс».

16 очков Томпсона из 33 пришлись на заключительную четверть встречи. На игре присутствовал отец Клэя, бывший игрок НБА Майкл Томпсон, который работает на радио «Лейкерс».

«Провести такой матч на глазах у отца было очень важно для меня. Он не видел, как я играю, несколько лет. Я знаю, что он гордился мной, и это всегда здорово», – сказал Клэй.

Томпсон вернулся в строй в январе, пропустив 2,5 года из-за травм.

17 очков за 20 минут – Клэй Томпсон вернулся в НБА спустя 2,5 года и взорвал матч лучшим данком дня