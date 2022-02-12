Республиканская активистка: «Мне кажется, у Леброна низкий IQ»

Писательница Кэндис Оуэнс, поддерживающая республиканскую партию и бывшего президента США Дональда Трампа, раскритиковала Леброна Джеймса.

Оуэнс не устроили интеллектуальные способности форварда «Лейкерс», и она посоветовала ему не высказываться ни по каким общественно-политическим вопросам.

«Леброн никогда обо мне ничего плохого не говорил. На самом деле, это я обычно критикую Леброна, потому что мне кажется, что это пойдет ему на пользу, учитывая то, каким влиянием он обладает. Хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, Леброн хочет добра. Не думаю, что он хочет кому-либо навредить. Просто мне кажется, что он не очень умный. Правда, так. Мне кажется, что у Джеймса низкий IQ.

Я слышала, что он говорит о разных проблемах, и он просто-напросто неправ во всем. Думаю, что он очень высокомерен, что легко объяснимо, ведь его постоянно называют Королем. У него невероятный талант, тут нет сомнений. И ему сложно сказать самому себе: «Ну хорошо, я очень талантлив, как я могу не разбираться в чем-то?». Правильно же? А если ты не разбираешься в чем-то, то не следует об этом рассуждать. Пусть берет пример с меня: если я что-то не знаю, стараюсь прислушиваться к другим.

Я бы предпочла, чтобы он помалкивал, а не говорил тем, кто следует за ним, неправду. Ему следует для начала узнать побольше об этих проблемах, это не так уж сложно. Не так уж сложно изучить факты, изучить цифры», – сказала Оуэнс.

Леброн Джеймс – топ и в 37 лет, потому что любит спать по 12 часов, когда другие ходят в стрип-клубы и пишут ночью в твиттер