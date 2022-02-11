Си Джей Макколлум: «Я был рад обмену в «Пеликанс». Вы видели, как играет Ингрэм?»

Защитник «Пеликанс» рассказал о том, что его бывшая команда «Блэйзерс» интересовалась его мнением в момент, когда готовила обмен.

По словам Макколлума, он одобрил вариант с .

«Я был рад обмену в «Пеликанс» и одобрил этот вариант. Просто в этой команде много молодых талантов. Вы видели, как играет в последнее время ?» – заявил Макколлум.

В дебютном матче за «Новый Орлеан» против «Майами» (97:112) Макколлум набрал 15 очков, 7 подборов и 5 передач.

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