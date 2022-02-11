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    Си Джей Макколлум: «Я был рад обмену в «Пеликанс». Вы видели, как играет Ингрэм?»

    Теги Новый Орлеан Портленд НБА Си Джей Макколлум Брэндон Ингрэм Баскетбол

    Защитник «Пеликанс» Си Джей Макколлум рассказал о том, что его бывшая команда «Блэйзерс» интересовалась его мнением в момент, когда готовила обмен.

    По словам Макколлума, он одобрил вариант с «Новым Орлеаном».

    «Я был рад обмену в «Пеликанс» и одобрил этот вариант. Просто в этой команде много молодых талантов. Вы видели, как играет в последнее время Брэндон Ингрэм?» – заявил Макколлум.

    В дебютном матче за «Новый Орлеан» против «Майами» (97:112) Макколлум набрал 15 очков, 7 подборов и 5 передач. 

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