Кайри Ирвинг: «Чувствовал, что время Хардена в «Бруклине» подходит к концу»

Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг поделился своим мнением об обмене с «Сиксерс», в котором задействованы Джеймс Харден и Бен Симмонс.
«Я мог почувствовать, что время Хардена в «Бруклине» подходит к концу.
Когда происходит множество событий, это изматывает ментально, физически и эмоционально. Я просто хочу, чтобы Джеймс сейчас был удовлетворен и в согласии с собой, хочу, чтобы Бен был удовлетворен и в согласии с собой.
Давайте рассматривать нас как баскетболистов, давайте посмотрим, где мы будем в конце сезона», – заявил Ирвинг.
«Портленд» продолжает менять игроков, разные слухи про Хардена-Симмонса, «Майами» что-то замышляет. Онлайн