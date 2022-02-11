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    Кайри Ирвинг: «Чувствовал, что время Хардена в «Бруклине» подходит к концу»

    Теги Бруклин Филадельфия НБА Джеймс Харден Кайри Ирвинг Бен Симмонс Баскетбол

    Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг поделился своим мнением об обмене с «Сиксерс», в котором задействованы Джеймс Харден и Бен Симмонс.

    «Я мог почувствовать, что время Хардена в «Бруклине» подходит к концу.

    Когда происходит множество событий, это изматывает ментально, физически и эмоционально. Я просто хочу, чтобы Джеймс сейчас был удовлетворен и в согласии с собой, хочу, чтобы Бен был удовлетворен и в согласии с собой.

    Давайте рассматривать нас как баскетболистов, давайте посмотрим, где мы будем в конце сезона», – заявил Ирвинг.

    «Портленд» продолжает менять игроков, разные слухи про Хардена-Симмонса, «Майами» что-то замышляет. Онлайн

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