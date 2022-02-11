Кайри Ирвинг: «Чувствовал, что время Хардена в «Бруклине» подходит к концу»

Разыгрывающий «Нетс» поделился своим мнением об обмене с «Сиксерс», в котором задействованы и .

«Я мог почувствовать, что время Хардена в подходит к концу.

Когда происходит множество событий, это изматывает ментально, физически и эмоционально. Я просто хочу, чтобы Джеймс сейчас был удовлетворен и в согласии с собой, хочу, чтобы Бен был удовлетворен и в согласии с собой.

Давайте рассматривать нас как баскетболистов, давайте посмотрим, где мы будем в конце сезона», – заявил Ирвинг.

«Портленд» продолжает менять игроков, разные слухи про Хардена-Симмонса, «Майами» что-то замышляет. Онлайн