ЧМ-2022. Женщины. Квалификация. Бельгия разгромила Пуэрто-Рико, Франция выиграла у Мали и другие результаты

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Сегодня стартовал квалификационный турнир чемпионата мира 2022 году среди женских сборных. Матчи проходят в Осаке, Белграде, Вашингтоне и Доминиканской республике.

В первый игровой день Бельгия разгромила Пуэрто-Рико, Франция выиграла у Мали, Сербия победила Южную Корею.

Чемпионат мира-2022

Женщины

Квалификация

Осака

Группа А

Япония – Канада – 86:79 ОТ (15:17, 8:23, 23:14, 27:19, 13:6)

10 февраля. 13:00

Положение команд: Япония – 1-0, Босния и Герцеговина – 0-0, Канада – 0-1.

Белград

Группа А

Австралия – Бразилия  – 65:52 (20:10, 16:10, 17:16, 12:16)

10 февраля. 14:00

Южная Корея – Сербия – 62:65 (15:13, 15:22, 16:19, 16:11)

10 февраля. 23:00

Положение команд: Австралия – 1-0, Сербия – 1-0, Южная Корея – 0-1, Бразилия – 0-1.

Группа B

Китай – Нигерия – 90:76 (29:14, 25:22, 25:16, 11:24)

10 февраля. 17:00

Франция – Мали – 77:66 (23:18, 21:17, 14:12, 19:19)

10 февраля. 20:00

Положение команд: Китай – 1-0, Франция – 1-0, Мали – 0-1, Нигерия – 0-1.

Вашингтон, Доминиканская республика

Группа А

Пуэрто-Рико – Бельгия – 65:98  (23:30, 14:25, 16:16, 12:27) 

11 февраля. 0:30

Положение команд: Бельгия – 1-0, Россия – 0-0, США – 0-0, Пуэрто-Рико – 0-1.

Примечание: время начала матчей – московское.

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