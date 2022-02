Инсайдер Джо Вардон: Кайри Ирвинг хотел, чтобы «Нетс» обменяли Джеймса Хардена

Звездные Джеймс Харден и не ладили между собой перед громким обменом первого из «Нетс» в «Сиксерс».

Как пишет инсайдер The Athletic Джо Вардон, Ирвинг «хотел», чтобы отправил Хардена в другую команду, так как два баскетболиста не могли прийти к взаимопониманию.

Источник сообщил Вардону, что отношения между Харденом и Ирвингом были «странными», и что «Джеймс был раздражен, а Кайри не понимал одноклубника».

В качестве примера отношений между Ирвингом и Харденом приводится январский эпизод, когда Ирвинг жег шалфей перед игрой против своей бывшей команды «Кавальерс».

Харден в тот момент якобы посмотрел на Ирвинга так, «будто у него три головы».

Решение Ирвинга не делать прививку от COVID-19 также могло быть предметом разногласий. В одном из интервью Харден в ответ на соответствующий вопрос произнес двусмысленное «я дам ему шанс», что буквально звучало как «я сделаю ему укол».

Ирвинг отреагировал на материал Вардона гифкой с марионеткой, которую рука приводит в движение при помощи нитей.

«Лол, а вот и наши современные «срочные новости». Не упоминайте мою семью в своих текстах для простаков. Марионетки снова активны», – написал Ирвинг.

Lol I guess this is “breaking news” media nowadays. Keep my family name out y’all Simpleton articles.

The Puppets are running wild Again pic.twitter.com/7NI3Ns1A9p