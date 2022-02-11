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    Инсайдер Джо Вардон: Кайри Ирвинг хотел, чтобы «Нетс» обменяли Джеймса Хардена

    Теги Бруклин Филадельфия НБА Джеймс Харден Кайри Ирвинг соцсети Баскетбол

    Звездные Джеймс Харден и Кайри Ирвинг не ладили между собой перед громким обменом первого из «Нетс» в «Сиксерс».

    Как пишет инсайдер The Athletic Джо Вардон, Ирвинг «хотел», чтобы «Бруклин» отправил Хардена в другую команду, так как два баскетболиста не могли прийти к взаимопониманию.

    Источник сообщил Вардону, что отношения между Харденом и Ирвингом были «странными», и что «Джеймс был раздражен, а Кайри не понимал одноклубника».

    В качестве примера отношений между Ирвингом и Харденом приводится январский эпизод, когда Ирвинг жег шалфей перед игрой против своей бывшей команды «Кавальерс».

    Харден в тот момент якобы посмотрел на Ирвинга так, «будто у него три головы».

    Решение Ирвинга не делать прививку от COVID-19 также могло быть предметом разногласий. В одном из интервью Харден в ответ на соответствующий вопрос произнес двусмысленное «я дам ему шанс», что буквально звучало как «я сделаю ему укол».

    Ирвинг отреагировал на материал Вардона гифкой с марионеткой, которую рука приводит в движение при помощи нитей.

    «Лол, а вот и наши современные «срочные новости». Не упоминайте мою семью в своих текстах для простаков. Марионетки снова активны», – написал Ирвинг.

    «Портленд» продолжает менять игроков, разные слухи про Хардена-Симмонса, «Майами» что-то замышляет. Онлайн

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