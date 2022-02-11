Кевин Дюрэнт не стал выбирать Хардена в свою команду на Матч всех звезд

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт не стал брать защитника Джеймса Хардена в свою команду на Матч всех звезд.
Дюрэнту в качестве последнего выбора были доступны центровой «Юты» Руди Гобер и Харден. Он сделал выбор в пользу «большого», объяснив, что ему нужны габариты Гобера для противодействия Леброну Джеймсу и Яннису Адетокумбо.
Джеймс в этот момент не смог сдержать хохот.
Харден выступал вместе с Дюрэнтом в «Бруклине», но потребовал обмена из-за неудач команды и странного поведения Кайри Ирвинга. Сегодня перед дедлайном «Нетс» отправили защитника в «Филадельфию».
Когда Харден попал в команду Леброна, Джеймс спросил: «А он вообще здоров? Он же не играл».
«Его обменяли – теперь он здоров», – ответил Чарльз Баркли.
LeBron: «He hasn’t played, is he healthy?»— Bleacher Report (@BleacherReport) February 11, 2022
Chuck: «He got traded, he’s healthy now!»
This Harden talk was unreal 😭
(via @NBAonTNT) pic.twitter.com/CkCFayTzwC