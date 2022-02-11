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    Кевин Дюрэнт не стал выбирать Хардена в свою команду на Матч всех звезд

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    Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт не стал брать защитника Джеймса Хардена в свою команду на Матч всех звезд.

    Дюрэнту в качестве последнего выбора были доступны центровой «Юты» Руди Гобер и Харден. Он сделал выбор в пользу  «большого», объяснив, что ему нужны габариты Гобера для противодействия Леброну Джеймсу и Яннису Адетокумбо.  

    Джеймс в этот момент не смог сдержать хохот.

    Харден выступал вместе с Дюрэнтом в «Бруклине», но потребовал обмена из-за неудач команды и странного поведения Кайри Ирвинга. Сегодня перед дедлайном «Нетс» отправили защитника в «Филадельфию».

    Когда Харден попал в команду Леброна, Джеймс спросил: «А он вообще здоров? Он же не играл».

    «Его обменяли – теперь он здоров», – ответил Чарльз Баркли.

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