Кевин Дюрэнт не стал выбирать Хардена в свою команду на Матч всех звезд

Форвард не стал брать защитника в свою команду на всех звезд.

Дюрэнту в качестве последнего выбора были доступны центровой «Юты» Руди Гобер и Харден. Он сделал выбор в пользу «большого», объяснив, что ему нужны габариты Гобера для противодействия и Яннису Адетокумбо.

Джеймс в этот момент не смог сдержать хохот.

Харден выступал вместе с Дюрэнтом в «Бруклине», но потребовал обмена из-за неудач команды и странного поведения Кайри Ирвинга. Сегодня перед дедлайном «Нетс» отправили защитника в «Филадельфию».

Когда Харден попал в команду Леброна, Джеймс спросил: «А он вообще здоров? Он же не играл».

«Его обменяли – теперь он здоров», – ответил Чарльз Баркли.

LeBron: «He hasn’t played, is he healthy?»



Chuck: «He got traded, he’s healthy now!»



This Harden talk was unreal 😭



(via @NBAonTNT) pic.twitter.com/CkCFayTzwC