Евролига. 20 очков Хезони помогли УНИКСу победить «Жальгирис», ЦСКА в гостях сыграет с «Альбой», «Зенит» – с «Монако»

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В пятницу, 17 декабря, в рамках 16-го раунда Евролиги-2021/22 пройдут пять матчей.

20 очков Марио Хезони помогли казанскому УНИКСу победить дома литовский «Жальгирис» (66:53).

Московский ЦСКА в гостях сыграет с немецкой «Альбой», санкт-петербургский «Зенит» на выезде встретится с «Монако».

Евролига

Регулярный чемпионат 

УНИКС Россия  –  Жальгирис Литва 66:53 (13:12, 13:11, 16:19, 24:11)
Дата проведения
17 декабря, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча
УНИКС
Хезоня (20), Браун (9 + 9 передач), Браун (5), Брэнтли (2), Узинский (0) – старт; Кэнан (11), Джекири (11 + 8 подборов), Мэйо (5), Списсу (3), Воронцевич (0).
Жальгирис
Стрелниекс (9), Улановас (7), Нибо (7), Калниетис (5), Гиффи (5) – старт; Блажевич (9), Кавано (8), Т. Уэбстер (3), Лекавичюс (0), Милакнис (0), З. Драгич (0).

Альба Германия  –  ЦСКА Россия
Дата проведения
17 декабря, 21.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

Монако Монако  –  Зенит Россия
Дата проведения
17 декабря, 21.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Олимпиакос Греция  –  LDLC АСВЕЛ Франция
Дата проведения
17 декабря, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

Црвена Звезда MTS Сербия  –  Бавария Германия
Дата проведения
17 декабря, 22.45, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 14-2, Реал Испания – 13-3, Олимпиакос Греция – 10-5, УНИКС Россия – 10-6, Милан Италия – 10-6, Зенит Россия – 9-6, ЦСКА Россия – 9-6, Анадолу Эфес Турция – 8-8, Бавария Германия – 7-8, Виллербан Франция – 7-8, Маккаби Плейтика Израиль – 7-9, Фенербахче Турция – 7-9, Црвена Звезда Сербия – 6-9, Монако Монако – 6-9, Альба Германия – 5-10, Баскония Испания – 5-11, Панатинаикос Греция – 4-12, Жальгирис Литва – 3-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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