Евролига. 20 очков Хезони помогли УНИКСу победить «Жальгирис», ЦСКА в гостях сыграет с «Альбой», «Зенит» – с «Монако»

В пятницу, 17 декабря, в рамках 16-го раунда Евролиги-2021/22 пройдут пять матчей.

20 очков Марио Хезони помогли казанскому УНИКСу победить дома литовский «Жальгирис» (66:53).

Московский ЦСКА в гостях сыграет с немецкой «Альбой», санкт-петербургский «Зенит» на выезде встретится с «Монако».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 14-2, Реал Испания – 13-3, Олимпиакос Греция – 10-5, УНИКС Россия – 10-6, Милан Италия – 10-6, Зенит Россия – 9-6, ЦСКА Россия – 9-6, Анадолу Эфес Турция – 8-8, Бавария Германия – 7-8, Виллербан Франция – 7-8, Маккаби Плейтика Израиль – 7-9, Фенербахче Турция – 7-9, Црвена Звезда Сербия – 6-9, Монако Монако – 6-9, Альба Германия – 5-10, Баскония Испания – 5-11, Панатинаикос Греция – 4-12, Жальгирис Литва – 3-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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