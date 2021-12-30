Евролига. УНИКС – «Анадолу Эфес», «Зенит» в гостях сыграет с «Црвеной Звездой» и другие матчи

В четверг, 30 декабря, в рамках 18-го раунда Евролиги-2021/22 казанский УНИКС примет действующего победителя турнира турецкий «Анадолу Эфес».
Санкт-петербургский «Зенит» в гостях сыграет с сербской «Црвеной Звездой».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 декабря, 19.00, «Баскет-холл»
- УНИКС
- Браун (15), Воронцевич (8), Хезоня (7), Браун (5), Узинский (3) – старт; Брэнтли (4), Списсу (0), Кэнан (0), Мэйо (0), Клименко (0).
- Дата проведения
- 30 декабря, 21.00, «Штарк Арена»
- Дата проведения
- 30 декабря, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 30 декабря, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Положение команд: Барселона Испания – 15-2, Реал Испания – 14-3, Олимпиакос Греция – 12-5, Зенит Россия – 11-6, Милан Италия – 10-6, ЦСКА Россия – 10-7, УНИКС Россия – 10-7, Анадолу Эфес Турция – 9-8, Виллербан Франция – 8-9, Фенербахче Турция – 7-10, Црвена Звезда Сербия – 7-10, Бавария Германия – 7-10, Монако Монако – 7-11, Маккаби Плейтика Израиль – 7-11, Альба Германия – 6-11, Баскония Испания – 6-11, Панатинаикос Греция – 4-13, Жальгирис Литва – 3-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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