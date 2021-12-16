НБА. «Лейкерс» сыграют в гостях против «Чикаго», «Финикс» примет «Шарлотт» и другие матчи

В воскресенье, 19 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона пройдут девять матчей.

сыграют в гостях против . примет на своей площадке .

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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