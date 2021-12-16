НБА. «Лейкерс» сыграют в гостях против «Чикаго», «Финикс» примет «Шарлотт» и другие матчи

В воскресенье, 19 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут девять матчей.
«Лейкерс» сыграют в гостях против «Чикаго». «Финикс» примет на своей площадке «Шарлотт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 декабря, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 20 декабря, 02.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 20 декабря, 02.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 20 декабря, 04.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 20 декабря, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 20 декабря, 04.00, «United Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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