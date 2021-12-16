Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Лейкерс» сыграют в гостях против «Чикаго», «Финикс» примет «Шарлотт» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Шарлотт Чикаго Кливленд Даллас Денвер Детройт Лейкерс Мемфис Майами Миннесота Бруклин Новый Орлеан Филадельфия Финикс Портленд Сакраменто Сан-Антонио НБА Баскетбол

    В воскресенье, 19 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут девять матчей.

    «Лейкерс» сыграют в гостях против «Чикаго». «Финикс» примет на своей площадке «Шарлотт».

    НБА

    Регулярный чемпионат   

    Детройт – Майами
    Дата проведения
    20 декабря, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Сан-Антонио
    Дата проведения
    20 декабря, 02.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    Мемфис – Портленд
    Дата проведения
    20 декабря, 02.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Финикс – Шарлотт
    Дата проведения
    20 декабря, 04.00, «Footprint Center»
    Онлайн матча

    Миннесота – Даллас
    Дата проведения
    20 декабря, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Чикаго – Лейкерс
    Дата проведения
    20 декабря, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    «Я поимею твоего друга, вот увидишь». В «Вашингтоне» Майкла Джордана не только подставили, но и обманули

    Однажды Чарльз Баркли плюнул на 8-летнюю девочку во время игры. Это полностью изменило его отношение к жизни

    В американской школе играет девушка-Шак. Выпускной Ауди Крукс только через полтора года, но за нее уже спорят лучшие университеты

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные