Okko будет показывать матчи Евролиги с сезона-2022/23

Как сообщает Евролига, Okko получил эксклюзивные права на показ в России прямых трансляций двух главных баскетбольных мужских турниров Европы.

Okko будет иметь право транслировать все игры Еврокубка в нынешнем сезоне и получит такие же права на матчи Евролиги начиная с сезона-2022/23. Трансляции матчей российских команд будут бесплатными для болельщиков.

Соглашение между Okko и Евролигой заключено до конца сезона-2024/25.

«Поскольку российские клубы играют ведущую роль в баскетбольной Евролиге, мы рады предложить болельщикам страны трансляционного партнера со статусом Okko, с помощью которого они смогут следить за играми.

Не сомневаюсь, что это отличная новость для всех любителей спорта, у которых будет возможность посмотреть Евролигу в полном объеме и в высоком качестве», – заявил старший директор по маркетингу и коммуникациям Евролиги Алекс Феррер Кристьянссон.

Okko была основана в 2013 году как часть Rambler Group, ведущего российского медиахолдинга с более чем 168 миллионами пользователей в месяц на всех своих порталах.

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