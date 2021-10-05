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    В матче с «Клипперс» Стефен Карри набрал 33 очка, 5 подборов, 6 передач, 6 перехватов и показал технический арбитру

    Теги Голден Стэйт Клипперс НБА видео судьи Стефен Карри Баскетбол

    Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри принес победу своей команде в матче с «Клипперс» (105:90), набрав 33 очка, 5 подборов, 6 передач и 6 перехватов и реализовав 12 из 22 бросков с игры и 7 из 13 трехочковых.

    11 из 33 очков Карри набрал за последние 9 минут четвертой четверти. Ровно в тот момент судьи дали разыгрывающему «Уорриорс» технический фол: Карри возмущался из-за того, что арбитры не заметили нарушения правил у защитника «Клипперс» Терренса Мэнна.

    «Слишком много всего странного произошло в этом матче. И это вылилось в ситуацию, где, как мне показалось, на мне нарушили правила. Из-за этого завелся я, завелась и вся наша команда. Я решил, что эту энергию нужно направить на то, чтобы поражать кольцо», – сказал после игры Карри.

    Когда Карри получил технический, «Уорриорс» вели в счете – 79:70. После этого они выдали рывок 21:7, а Карри положил три трехочковых подряд за 75 секунд.

    Карри отпраздновал точные попадания, показав технический арбитрам встречи.

    «Голден Стэйт» – лучшая команда НБА с показателями 18-2. В следующем матче они встретятся с «Финиксом», одержавшим 16 побед подряд.

    Стеф разозлился на судью и с досады наказал «Клипперс» тремя трехочковыми подряд. Карри и Грин разрывают НБА за счет взаимопонимания

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