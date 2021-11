В матче с «Клипперс» Стефен Карри набрал 33 очка, 5 подборов, 6 передач, 6 перехватов и показал технический арбитру

Защитник принес победу своей команде в матче с (105:90), набрав 33 очка, 5 подборов, 6 передач и 6 перехватов и реализовав 12 из 22 бросков с игры и 7 из 13 трехочковых.

11 из 33 очков Карри набрал за последние 9 минут четвертой четверти. Ровно в тот момент судьи дали разыгрывающему «Уорриорс» технический фол: Карри возмущался из-за того, что арбитры не заметили нарушения правил у защитника «Клипперс» Терренса Мэнна.

«Слишком много всего странного произошло в этом матче. И это вылилось в ситуацию, где, как мне показалось, на мне нарушили правила. Из-за этого завелся я, завелась и вся наша команда. Я решил, что эту энергию нужно направить на то, чтобы поражать кольцо», – сказал после игры Карри.

Когда Карри получил технический, «Уорриорс» вели в счете – 79:70. После этого они выдали рывок 21:7, а Карри положил три трехочковых подряд за 75 секунд.

Карри отпраздновал точные попадания, показав технический арбитрам встречи.

