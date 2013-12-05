Евролига. 33 очка Шенгелии помогли ЦСКА взять верх над «Зенитом», УНИКС победил «Баварию», отыгравшись с «-16», и другие матчи

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Во вторник, 12 октября, в рамках 3-й игровой недели регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 проходят шесть матчей.

УНИКС одержал первую победу в чемпионате, переиграв на своей площадке мюнхенскую «Баварию» (73:70). Казанская команда совершила камбэк, отыграв отставание в 16 очков.

В дерби российских клубов ЦСКА в Москве взял верх над санкт-петербургским «Зенитом» (77:67). Лучшим игроком встречи стал Торнике Шенгелия, который набрал 33 очка и сделал 8 подборов.

Евролига

Регулярный чемпионат

УНИКС Россия  –  Бавария Германия 73:70 (12:19, 14:18, 19:13, 28:20)
Дата проведения
12 октября, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча
УНИКС
Кэнан (21 + 5 потерь), Джекири (7 + 10 подборов), Браун (4 + 8 подборов), Брэнтли (3), Узинский (2) – старт; Браун (17), Хезоня (15), Списсу (3), Зайцев (1), Воронцевич (0).
Бавария
Хиллиард (17 + 7 подборов), Уолден (16), Томас (11 + 5 потерь), Уайлер-Бэбб (3), Рубит (2) – старт; Ярамаз (11), Шишко (6), Хантер (4), Schilling (0).

ЦСКА Россия  –  Зенит Россия 77:67 (21:14, 15:17, 23:21, 18:15)
Дата проведения
12 октября, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча
ЦСКА
Шенгелия (33 + 8 подборов), Швед (8), Фойгтманн (8), Курбанов (4), Лундберг (3) – старт; Клайберн (16 + 7 подборов), Хэкетт (3), Боломбой (2), Ухов (0), Антонов (0).
Зенит
Мики (7), Бэрон (5), Фрэнкэмп (2), Пойтресс (2), Карасев (0) – старт; Лойд (19), Д.Кулагин (8), Зубков (8), Гудайтис (6), Понитка (5), Кузминскас (5).

Альба Германия  –  Фенербахче Беко Турция 57:53 (4 четверть)
Дата проведения
12 октября, 21.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча
Альба
Da Silva (13), Сикма (9 + 8 подборов), Зусман (7), Делов (2), Смит (0) – старт; Олинде (9), Ло (8), Шнайдер (5), Маттиссек (2), Блатт (0).
Фенербахче Беко
Пьер (9), Букер (7), Веселы (4 + 7 подборов), Шайок (2), Хенри (0) – старт; Де Коло (11 + 7 передач), Дювериоглу (10), Акпынар (8), Махмутоглу (2), Гудурич (0), Бирсен (0).

LDLC АСВЕЛ Франция  –  Анадолу Эфес Турция 57:64 (4 четверть)
Дата проведения
12 октября, 21.00, «Астробаль»
Онлайн матча
LDLC АСВЕЛ
Озетковски (10), Джонс (8), Ховард (6), Окобо (5 + 9 передач + 6 потерь), Гист (5) – старт; Лакомб (9), Стразель (2), К. Адетокумбо (2), Фалль (1), Каюди (0).
Анадолу Эфес
Мицич (16 + 7 потерь), Бобуа (10), Пляйсс (8 + 8 подборов), Синглтон (3), Гечим (2) – старт; Ларкин (13), Морман (6), Данстон (1), Балбай (0), Андерсон (0), Петрушев (0).

AX Армани Эксчейндж Милан Италия  –  Маккаби Плейтика Израиль 52:30 (перерыв)
Дата проведения
12 октября, 21.30, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча
AX Армани Эксчейндж Милан
Дилэйни (8), Мелли (8), Холл (4), Шилдс (4), Тарчевски (2) – старт; Митоглу (9), Родригес (5), Хайнс (4), Грант (2), Риччи (1).
Маккаби Плейтика
Лессор (10), Наннэлли (9), Уилбекин (2), Эванс (0), Калояро (0) – старт; Уильямс (4), Рейнольдс (4), Тэйлор (0).

Баскония Испания  –  Панатинаикос OPAP Греция 49:38 (3 четверть)
Дата проведения
12 октября, 21.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча
Баскония
Гедрайтис (10), Фонтеккьо (8), Нноко (2), Костелло (1), Грэйнджер (0) – старт; Седекерскис (8), Инок (6), Болдуин (5), Куруц (0), Маринкович (0).
Панатинаикос OPAP
Мэйкон (5), Сент-Рос (3), Папапетру (3), Уайт (2), Папаяннис (0 + 7 подборов) – старт; Эванс (8), Перри (7), Недович (5), Флойд (2), Каселакис (0).

Положение команд: Барселона Испания – 2-0, Олимпиакос Греция – 2-0, Милан Италия – 2-0, Виллербан Франция – 2-0, Монако Монако – 2-0, ЦСКА Россия – 2-1, Зенит Россия – 2-1, Црвена Звезда Сербия – 1-1, Реал Испания – 1-1, Фенербахче Турция – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Маккаби Плейтика Израиль – 1-1, УНИКС Россия – 1-2, Анадолу Эфес Турция – 0-2, Альба Германия – 0-2, Жальгирис Литва – 0-2, Баскония Испания – 0-2, Бавария Германия – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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