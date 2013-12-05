Евролига. 33 очка Шенгелии помогли ЦСКА взять верх над «Зенитом», УНИКС победил «Баварию», отыгравшись с «-16», и другие матчи

Во вторник, 12 октября, в рамках 3-й игровой недели регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 проходят шесть матчей.

УНИКС одержал первую победу в чемпионате, переиграв на своей площадке мюнхенскую «Баварию» (73:70). Казанская команда совершила камбэк, отыграв отставание в 16 очков.

В дерби российских клубов ЦСКА в Москве взял верх над санкт-петербургским «Зенитом» (77:67). Лучшим игроком встречи стал Торнике Шенгелия, который набрал 33 очка и сделал 8 подборов.

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 2-0, Олимпиакос Греция – 2-0, Милан Италия – 2-0, Виллербан Франция – 2-0, Монако Монако – 2-0, ЦСКА Россия – 2-1, Зенит Россия – 2-1, Црвена Звезда Сербия – 1-1, Реал Испания – 1-1, Фенербахче Турция – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Маккаби Плейтика Израиль – 1-1, УНИКС Россия – 1-2, Анадолу Эфес Турция – 0-2, Альба Германия – 0-2, Жальгирис Литва – 0-2, Баскония Испания – 0-2, Бавария Германия – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Хочешь подписать меня? Сейчас я спортсменка». Новая девушка агента Леброна – певица Адель

У Расселла Уэстбрука особенные привычки в питании: ест одно и то же перед играми и отказался от мяса в пользу рыбы

«Мы хотим, чтобы на баскетбольной площадке играли, а не мухлевали». НБА изменила правила, чтобы сделать игру жестче и справедливее