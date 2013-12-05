Евролига. 33 очка Шенгелии помогли ЦСКА взять верх над «Зенитом», УНИКС победил «Баварию», отыгравшись с «-16», и другие матчи

Во вторник, 12 октября, в рамках 3-й игровой недели регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 проходят шесть матчей.
УНИКС одержал первую победу в чемпионате, переиграв на своей площадке мюнхенскую «Баварию» (73:70). Казанская команда совершила камбэк, отыграв отставание в 16 очков.
В дерби российских клубов ЦСКА в Москве взял верх над санкт-петербургским «Зенитом» (77:67). Лучшим игроком встречи стал Торнике Шенгелия, который набрал 33 очка и сделал 8 подборов.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 октября, 19.00, «Баскет-холл»
- УНИКС
- Кэнан (21 + 5 потерь), Джекири (7 + 10 подборов), Браун (4 + 8 подборов), Брэнтли (3), Узинский (2) – старт; Браун (17), Хезоня (15), Списсу (3), Зайцев (1), Воронцевич (0).
- Дата проведения
- 12 октября, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА
- Шенгелия (33 + 8 подборов), Швед (8), Фойгтманн (8), Курбанов (4), Лундберг (3) – старт; Клайберн (16 + 7 подборов), Хэкетт (3), Боломбой (2), Ухов (0), Антонов (0).
- Дата проведения
- 12 октября, 21.00, «Мерседес-Бенц Арена»
- Альба
- Da Silva (13), Сикма (9 + 8 подборов), Зусман (7), Делов (2), Смит (0) – старт; Олинде (9), Ло (8), Шнайдер (5), Маттиссек (2), Блатт (0).
- Дата проведения
- 12 октября, 21.00, «Астробаль»
- LDLC АСВЕЛ
- Озетковски (10), Джонс (8), Ховард (6), Окобо (5 + 9 передач + 6 потерь), Гист (5) – старт; Лакомб (9), Стразель (2), К. Адетокумбо (2), Фалль (1), Каюди (0).
- Дата проведения
- 12 октября, 21.30, «Медиоланум Форум»
- AX Армани Эксчейндж Милан
- Дилэйни (8), Мелли (8), Холл (4), Шилдс (4), Тарчевски (2) – старт; Митоглу (9), Родригес (5), Хайнс (4), Грант (2), Риччи (1).
- Дата проведения
- 12 октября, 21.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Баскония
- Гедрайтис (10), Фонтеккьо (8), Нноко (2), Костелло (1), Грэйнджер (0) – старт; Седекерскис (8), Инок (6), Болдуин (5), Куруц (0), Маринкович (0).
Положение команд: Барселона Испания – 2-0, Олимпиакос Греция – 2-0, Милан Италия – 2-0, Виллербан Франция – 2-0, Монако Монако – 2-0, ЦСКА Россия – 2-1, Зенит Россия – 2-1, Црвена Звезда Сербия – 1-1, Реал Испания – 1-1, Фенербахче Турция – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Маккаби Плейтика Израиль – 1-1, УНИКС Россия – 1-2, Анадолу Эфес Турция – 0-2, Альба Германия – 0-2, Жальгирис Литва – 0-2, Баскония Испания – 0-2, Бавария Германия – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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