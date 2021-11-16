Евролига. «Зенит» принимает «Альбу», УНИКС – «Милан», «Барселона» – ЦСКА и другие матчи

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Во среду, 17 ноября, в рамках очередной игровой недели Евролиги-2021/22 пройдут 5 матчей. 

«Зенит» дома играет с немецкой «Альбой», УНИКС в Казани примет лидера чемпионата – итальянский «Милан».

В заключительной встрече игрового дня ЦСКА в гостях сыграет с испанской «Барселоной»

Евролига

Регулярный чемпионат

Зенит Россия  –  Альба Германия 45:38 (3 четверть)
Дата проведения
17 ноября, 19.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча
Зенит
Лойд (11), Гудайтис (9), Мики (8), Фрэнкэмп (6), Понитка (2) – старт; Бэрон (3), Захаров (2), Кузминскас (2), Зубков (2), Карасев (0), Пойтресс (0), Пушков (0).
Альба
Эрикссон (12), Ло (8), Сикма (4), Зусман (3), да Силва (0) – старт; Лэммерс (5), Смит (2), Тиманн (2), Кумадже (2), Маттиссек (0), Блатт (0), Делов (0).

УНИКС Россия  –  AX Армани Эксчейндж Милан Италия 7:7 (1 четверть)
Дата проведения
17 ноября, 20.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча
УНИКС
Браун (4), Браун (2), Брэнтли (0), Узинский (0), Хезоня (0).
AX Армани Эксчейндж Милан
Шилдс (5), Холл (2), Датоме (2), Мелли (2), Хайнс (0).

Анадолу Эфес Турция  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
17 ноября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Маккаби Плейтика Израиль  –  Монако Монако
Дата проведения
17 ноября, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  ЦСКА Россия
Дата проведения
17 ноября, 23.00, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Положение команд: Милан Италия – 8-1, Реал Испания – 8-2, Барселона Испания – 7-2, Олимпиакос Греция – 6-3, Маккаби Плейтика Израиль – 6-3, Зенит Россия – 6-3, Виллербан Франция – 6-4, Монако Монако – 5-4, ЦСКА Россия – 5-4, УНИКС Россия – 4-5, Црвена Звезда Сербия – 4-6, Бавария Германия – 4-6, Баскония Испания – 4-6, Анадолу Эфес Турция – 3-6, Альба Германия – 3-6, Фенербахче Турция – 3-7, Панатинаикос Греция – 2-8, Жальгирис Литва – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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