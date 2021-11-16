Евролига. «Зенит» принимает «Альбу», УНИКС – «Милан», «Барселона» – ЦСКА и другие матчи

Во среду, 17 ноября, в рамках очередной игровой недели Евролиги-2021/22 пройдут 5 матчей.
«Зенит» дома играет с немецкой «Альбой», УНИКС в Казани примет лидера чемпионата – итальянский «Милан».
В заключительной встрече игрового дня ЦСКА в гостях сыграет с испанской «Барселоной»
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 ноября, 19.00, «Сибур Арена»
- Зенит
- Лойд (11), Гудайтис (9), Мики (8), Фрэнкэмп (6), Понитка (2) – старт; Бэрон (3), Захаров (2), Кузминскас (2), Зубков (2), Карасев (0), Пойтресс (0), Пушков (0).
- Дата проведения
- 17 ноября, 20.00, «Баскет-холл»
- Дата проведения
- 17 ноября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 17 ноября, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 17 ноября, 23.00, «Палау Блауграна»
Положение команд: Милан Италия – 8-1, Реал Испания – 8-2, Барселона Испания – 7-2, Олимпиакос Греция – 6-3, Маккаби Плейтика Израиль – 6-3, Зенит Россия – 6-3, Виллербан Франция – 6-4, Монако Монако – 5-4, ЦСКА Россия – 5-4, УНИКС Россия – 4-5, Црвена Звезда Сербия – 4-6, Бавария Германия – 4-6, Баскония Испания – 4-6, Анадолу Эфес Турция – 3-6, Альба Германия – 3-6, Фенербахче Турция – 3-7, Панатинаикос Греция – 2-8, Жальгирис Литва – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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