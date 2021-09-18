РФБ объявила о назначении Зорана Лукича на пост главного тренера сборной России

Новым главным тренером сборной России официально стал возглавляющий серб .

Такое решение принято сегодня на заседании исполкома РФБ. 50-летний специалист при этом продолжит работу в клубе, а во второй половине ноября проведет первый сбор национальной команды.

26 и 29 ноября российским баскетболистам предстоит старт в квалификации чемпионата мира-2023 матчами в Санкт-Петербурге против сборных Италии и Исландии.

В ближайшее время новый главный тренер сборной назовет имена своих помощников и объявит список игроков, вызванных для подготовки к старту отбора на ЧМ-2023.

Назначение Лукича сопровождается перестановками в аппарате федерации, отвечающем за работу сборных России. Объединенный департамент национальных сборных и резервных сборных команд возглавил Николай Галаев. Курировать работу этого направления будет спортивный директор РФБ Олег Ушаков, ранее возглавлявший департамент национальных сборных.

Последние пять лет российскую команду тренировал Сергей Базаревич. При нем национальная команда заняла четвертое место на Евробаскете-2017, была близка к выходу в четвертьфинал чемпионата мира-2019, но минувшим летом не смогла пробиться на Олимпиаду в Токио.

Российская карьера Лукича начиналась с молодежки ЦСКА и сборной U16 в 2006 году. С 2008-го с перерывом на несколько сезонов он тренирует «Нижний Новгород».

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