Сергей Базаревич: «Смешно слышать, что я не воспитываю молодых игроков»

заявил, что ждет решения РФБ по поводу возможного возвращения на пост главного тренера сборной России. Специалист отметил, что ему смешно слышать аргумент о том, что он якобы не занимается воспитанием молодого поколения баскетболистов.

«Да, после пяти лет работы со сборной России получилось, что я кандидат на пост. Я высказал РФБ свое видение, свою программу. Дальше будут решать они, а дальше буду решать я.

Не знаю, когда решение примут. Как я понял, уважаемый тренерский совет соберется и послушает кандидатов. Пока других вариантов нет у меня, да и просто хочется понять, что будет со сборной России. Очень смешно слышать разговоры, что кто-то кого-то воспитывает, а я – нет.



Я три раза делал молодые команды: и в «Динамо» в 2003 году, и в молодежке ЦСКА, где люди до сих пор играют, и потом снова с «Динамо». Мое видение развития во многом совпадает с видением федерации, шаг за ними», – передает слова Базаревича «Р-Спорт».

Базаревич возглавлял национальную сборную с 2016 года. Минувшим летом российская команда не смогла отобраться на Олимпийские игры в Токио, дважды уступив в квалификационном турнире. Совет РФБ признал выступление неудовлетворительным, контракт Базаревича подошел к концу.

В ноябре сборная России стартует в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Сборная России по баскетболу опять мимо Олимпиады. Почему ничего не получилось

Путин считает, что «сборная России не попала на Олимпиаду из-за иностранцев в клубах». Так ли это на самом деле?

Перезагрузка. Как будет выглядеть сборная России в следующем олимпийском цикле