Кавай Ленард, Кармело Энтони, Энтони Дэвис, Расселл Уэстбрук и Дэмиан Лиллард – в списке 76 величайших игроков в истории НБА

Сегодня НБА опубликовала полный список 76 величайших игроков в истории лиги. Из действующих баскетболистов в него вошли: форварды «Лейкерс» Леброн Джеймс, Энтони Дэвис и Кармело Энтони, защитник «Лейкерс» Расселл Уэстбрук, защитник «Портленда» Дэмиан Лиллард, форвард «Клипперс» Кавай Ленард, защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо, защитник «Бруклина» Джеймс Харден, форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт и разыгрывающий «Финикса» Крис Пол.
Полный список выглядит таким образом.
В этом сезоне НБА отмечает 75-летие лиги. В рамках этого празднования НБА выбрала 75 лучших игроков за всю историю лиги, по аналогии с тем, как это было сделано 25 лет назад в честь 50-летнего юбилея.
В голосовании за игроков приняли участие представители СМИ, действующие и бывшие игроки, тренеры, генеральные менеджеры и руководители клубов.
НБА уточнила, что из-за равного количества набранных баллов в список включены 76 баскетболистов, а не 75.
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