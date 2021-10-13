Кавай Ленард, Кармело Энтони, Энтони Дэвис, Расселл Уэстбрук и Дэмиан Лиллард – в списке 76 величайших игроков в истории НБА

Сегодня НБА опубликовала полный список 76 величайших игроков в истории лиги. Из действующих баскетболистов в него вошли: форварды «Лейкерс» Леброн Джеймс, и Кармело Энтони, защитник «Лейкерс» , защитник «Портленда» , форвард «Клипперс» , защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо, защитник «Бруклина» Джеймс Харден, форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт и разыгрывающий «Финикса» .

Полный список выглядит таким образом.

В этом сезоне НБА отмечает 75-летие лиги. В рамках этого празднования НБА выбрала 75 лучших игроков за всю историю лиги, по аналогии с тем, как это было сделано 25 лет назад в честь 50-летнего юбилея.

В голосовании за игроков приняли участие представители СМИ, действующие и бывшие игроки, тренеры, генеральные менеджеры и руководители клубов.

НБА уточнила, что из-за равного количества набранных баллов в список включены 76 баскетболистов, а не 75.

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