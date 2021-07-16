обеспокоен в связи с ситуацией, в которой оказался форвард команды перед началом сезона НБА.

26-летний баскетболист рискует пропустить домашние матчи клуба, так как по-прежнему не планирует проходить вакцинацию от .

Это связано с требованиями по профилактике коронавируса, введенными властями Сан-Франциско – для посещения развлекательных мероприятий на закрытых аренах требуется полная вакцинация. Правило касается в том числе местных спортсменов, но не распространяется на представителей гостевых команд.

Исключение может быть сделано только по медицинским или религиозным причинам. Как сообщает San Francisco Chronicle со ссылкой на источники в лиге, может помочь Уиггинсу в получении религиозного исключения.

Департамент общественного здравоохранения Сан-Франциско заявил, что не будет комментировать конкретную ситуацию Уиггинса, пока НБА не предоставит форварду конкретное религиозное исключение.

Если Эндрю не получит исключение, вероятно, он будет лишен более 350 000 долларов за каждую игру, которую будет вынужден пропустить из-за отказа от вакцинации.

Отмечается, что «Уорриорз» недавно устроили Уиггинсу встречу с авторитетным врачом из Окленда, который регулярно проводит беседы с людьми, имеющими опасения по поводу вакцины. Тем не менее, Эндрю не изменил своего мнения относительно прививок от коронавируса и по-прежнему наотрез отказывается проходить вакцинацию.

Главный ковид-диссидент Британии – бывший вратарь и спортивный журналист BBC. Он пишет о рептилоидах и отрицает Холокост