Карлис Ласманис: «Мы снова привезли золото в Латвию. Ощущения потрясающие»

Баскетболист сборной Латвии 3х3 Карлис Ласманис поделился эмоциями от победы над Россией в финале в Токио (21:18).

Карлис забил решающий бросок финала и набрал 10 очков. Это 4-е золото Латвии на летних Играх – ранее представители страны побеждали в спортивной гимнастике (2000) и велоспорте BMX (2008, 2012).

«Ощущения потрясающие. Что я могу сказать? Я очень горжусь, надеюсь, Латвия тоже гордится нами. Мы снова привезли золото в Латвию. Это очень важно для нас.

Перед финалом у меня не было никакого давления, как будто это мой последний матч или что-то в этом роде. Я просто играл как обычно. Я делал все так, как делаю это каждый раз», – рассказал Ласманис.

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