Андрей Кириленко: «Не думал, что смогу завоевать сразу две медали как руководитель. Мы идем правильной дорогой»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высоко оценил выступление сборных России по баскетболу 3х3 на Олимпиаде в .

И мужская, и женская команды сегодня стали серебряными призерами летних Игр.

«Наши команды провели невероятно успешный турнир, с которого возвращаются с медалями. Участие в обоих матчах за золото – фантастический успех! И заслуга в нем не только тех игроков, кто выходил на площадку в Токио. Вклад в это достижение российского баскетбола 3х3 внесли очень многие.

Конечно, молодцы все наши игроки, которые выступали в Токио. Это Юлия Козик, , Ольга и Евгения Фролкины, Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Станислав Шаров. Они доказали, что в мировом баскетболе 3х3 Россия является одной из ведущих стран.

РФБ видит огромный потенциал в развитии баскетбола 3х3. И те, кто в него играют, должны получать заслуженное внимание. Именно поэтому у нас в России появился национальный чемпионат. Перед Олимпиадой мы смогли провести полноценные сборы с участием более чем 20 игроков. Каждый из них был достоин поехать в Токио, но пришлось выбрать 8 лучших. И они прошли этот тяжелейший путь до конца.

Не сомневаюсь, что мы идем правильной дорогой, и огромные усилия, которые были затрачены на развитие баскетбола 3х3, сегодня принесли великолепный результат. Честно говоря, я никогда даже не предполагал, что, став бронзовым призером Олимпиады как игрок, смогу завоевать сразу две медали как руководитель», – отметил Кириленко.

Напомним, что сборные России по классическому баскетболу не отобрались на вторую Олимпиаду кряду.

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