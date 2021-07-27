Владимир Агабабьян о победе над сербами: «Ребята готовы умереть, чтобы завоевать эти медали. И я говорю точно не про серебро»

Главный тренер сборной России 3х3 Владимир Агабабьян заявил, что его подопечные готовы на все ради победы на олимпийском турнире в .

Мужская сборная России сегодня со счетом 21:10 разгромила команду Сербии и вышла в финал соревнований, обеспечив себе как минимум серебряные награды.

«Если честно, не было сомнений в победе над сербами. Это может показаться чем-то заносчивым с моей стороны, но я видел глаза наших игроков. Это глаза людей с огромными и чистыми сердцами, которые душой болеют за свое дело. Они готовы умереть здесь, чтобы завоевать эти медали. И я сейчас говорю точно не про серебро.

Мы приехали сюда, чтоб выиграть. Вы видите, какие чистые эти ребята, они бьются за каждый миллиметр, выгрызают каждый мяч, для них просто не существует авторитетов.

Мы три с половиной года готовились к этому дню, умирали на тренировках, не видели жен, детей, семьи месяцами. Все ради этого дня. И не бывает все просто так, все вернулось нам сегодня», – сказал Агабабьян.

Игра за золото с участием российской сборной начнется в 16:25 по московскому времени.

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