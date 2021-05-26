«Подготовка молодежи не входит в нашу компетенцию». Слова Сергея Иванова о развитии российских игроков противоречат регламенту Лиги ВТБ

Недавние слова почетного президента лиги ВТБ Сергея Иванова о проблеме развития молодых игроков, как выяснилось, противоречат регламенту турнира.

«Подготовка молодых перспективных россиян не входит в компетенцию лиги. Мы занимаемся профессиональной конкуренцией на площадке», – сказал Иванов журналистам в понедельник, рассуждая о сохранении нынешнего формата лимита на легионеров.

Согласно пункту 1.1 регламента Единой лиги ВТБ-20/21, одна из целей проведения чемпионата – как раз «подготовка спортивного резерва» (однако не указано, что резерва именно для сборной России). С полным регламентом можно ознакомиться по ссылке.

Также стоит отметить, что в уставе Российской федерации баскетбола ( ), делегировавшей коммерческой Лиге ВТБ права на проведение чемпионата России, среди основных целей организации указано «формирование и подготовка спортивных сборных команд Российской Федерации по баскетболу» (пункт 2.1, ссылка).

Напомним, руководство Единой лиги ВТБ решило не менять формат лимита на легионеров на следующий сезон. На данный момент клубы должны включать в заявку на матч не менее шести игроков, имеющих гражданство той страны, за которую выступает команда.

Наши играли в квалификации Олимпиады так, как привыкли. В клубах за результат отвечают легионеры