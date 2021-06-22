Фантастический аллей-уп Краудера на Эйтона на последней секунде принес «Санз» победу во 2-м матче финала Запада

Фантастический аллей-уп на на последней секунде встречи принес победу над «Клипперс» во 2-м матче финала Западной конференции (104:103, 2-0).

При счете 103:102 в пользу «Клипперс» за 0,9 секунды до конца основного времени матча «Санз» вводили мяч в игру из-за лицевой линии. Краудер навесил на Эйтона, и тот отправил мяч в кольцо одним касанием.

Арбитры оставили 0,7 секунды на последнюю атаку, но «Клипперс» не хватило времени, чтобы совершить бросок.

«Финикс» увеличил преимущество в серии – 2-0. Третья встречи состоится в четверг, 24 июня.

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