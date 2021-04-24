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Sports.ru NBA

    НБА. «Вашингтон» примет «Лейкерс», «Финикс» – «Клипперс» и другие матчи

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    В среду, 28 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.

    Находящийся на подъеме «Вашингтон» примет действующих чемпионов «Лейкерс». Вторая команда Запада «Финикс» встретится с «Клипперс», занимающими третье место.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Кливленд – Орландо
    Дата проведения
    29 апреля, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Филадельфия – Атланта
    Дата проведения
    29 апреля, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Вашингтон – Лейкерс
    Дата проведения
    29 апреля, 02.30, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Чикаго
    Дата проведения
    29 апреля, 02.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Бостон – Шарлотт
    Дата проведения
    29 апреля, 02.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Майами – Сан-Антонио
    Дата проведения
    29 апреля, 03.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча

    Мемфис – Портленд
    Дата проведения
    29 апреля, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Денвер – Новый Орлеан
    Дата проведения
    29 апреля, 04.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    Финикс – Клипперс
    Дата проведения
    29 апреля, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Юта
    Дата проведения
    29 апреля, 05.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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