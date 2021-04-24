НБА. «Вашингтон» примет «Лейкерс», «Финикс» – «Клипперс» и другие матчи

В среду, 28 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
Находящийся на подъеме «Вашингтон» примет действующих чемпионов «Лейкерс». Вторая команда Запада «Финикс» встретится с «Клипперс», занимающими третье место.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 апреля, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 29 апреля, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 29 апреля, 02.30, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 29 апреля, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 29 апреля, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 29 апреля, 03.00, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 29 апреля, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 29 апреля, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 29 апреля, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
- Дата проведения
- 29 апреля, 05.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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