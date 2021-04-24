НБА. «Вашингтон» примет «Лейкерс», «Финикс» – «Клипперс» и другие матчи

В среду, 28 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.

Находящийся на подъеме «Вашингтон» примет действующих чемпионов . Вторая команда Запада встретится с , занимающими третье место.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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