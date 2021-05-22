Полицейский, уволенный после шутки над Леброном: «Я стал жертвой культуры отмены. Вот и все»

Полицейский из Айдахо Нэйт Сильвестр, уволенный на этой неделе после шутки в ТикТок над лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом, заявил, что считает решение управления маршалов Белвью несправедливым и политически мотивированным.

«Я стал новой жертвой культуры отмены (современная форма остракизма, при которой человек или определенная группа лишаются поддержки и подвергаются осуждению в социальных или профессиональных сообществах, как в онлайн-среде и в социальных медиа, так и в реальном мире – прим. Sports.ru). Вот и все.

Прежде никто не обращал внимания на мои другие видео, на которых я был запечатлен в форме полицейского или делал записи со скрытой нательной камеры. Всем было все равно.

И только когда мое видео про задело чьи-то политические чувства, они начали обращать внимание и жаловаться, придумывая различные дисциплинарные меры.

Я все еще пытаюсь осознать, что же все-таки произошло. Меня уволили буквально сегодняшним утром», – рассказал Сильвестр в пятницу в интервью Fox News.

Напомним, Леброн Джеймс в апреле неоднозначно высказался в твиттере по поводу убийства 16-летней афроамериканки Макайи Брайант. Девушка была застрелена белым полицейским Николасом Рирдоном. Джеймс опубликовал фотографию офицера с подписью «Ты следующий», но позже удалил твит.

Действия Джеймса вызвали волну критики в его адрес. Полицейский Нэйт Сильвестр опубликовал в ТикТок высмеивающее звезду «Лейкерс» видео с выдуманным сценарием, в котором чернокожий мужчина пытается нанести удар ножом другому чернокожему.

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