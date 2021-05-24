Полицейского из Айдахо, который посмеялся над Леброном в ТикТоке, уволили

Форвард «Лейкерс» в апреле неоднозначно высказался в твиттере по поводу убийства 16-летней афроамериканки Макайи Брайант в американском городе Колумбусе, штат Огайо.

Девушка была застрелена белым полицейским Николасом Рирдоном. Джеймс опубликовал фотографию офицера с подписью «Ты следующий», но позже удалил твит.

Действия Джеймса вызвали волну критики в его адрес. Полицейский из Айдахо Нэйт Сильвестр опубликовал в ТикТок высмеивающее звезду видео с выдуманным сценарием, в котором чернокожий мужчина пытается нанести удар ножом другому чернокожему.

В управлении маршалов Белвью, в котором числился Сильвестр, осудили видео и решили расстаться с сотрудником.

«Заявления Сильвестра не представляют точку зрения, которой придерживается управление маршалов Белвью. Управление маршалов Белвью неизменно настаивает на том, что наши сотрудники должны взаимодействовать с гражданами в дружеской и профессиональной манере», – говорится в сообщении управления.

После внутреннего расследования по поводу видео Сильвестра уволили со службы. В управлении пояснили, что содержание выложенного в соцсеть видео не было прямой причиной увольнения, но решение принято скорее в связи с «нарушением нескольких четко установленных правил полицейской службы города и штата».

«Леброна волнует только положение короля, а крестьяне пусть убивают друг друга». Джеймс угрожал копу, застрелившему девушку с ножом