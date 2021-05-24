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    Полицейского из Айдахо, который посмеялся над Леброном в ТикТоке, уволили

    Теги происшествия Леброн Джеймс Лейкерс НБА НБА плей-офф соцсети дискриминация Баскетбол

    Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в апреле неоднозначно высказался в твиттере по поводу убийства 16-летней афроамериканки Макайи Брайант в американском городе Колумбусе, штат Огайо.

    Девушка была застрелена белым полицейским Николасом Рирдоном. Джеймс опубликовал фотографию офицера с подписью «Ты следующий», но позже удалил твит.

    Действия Джеймса вызвали волну критики в его адрес. Полицейский из Айдахо Нэйт Сильвестр опубликовал в ТикТок высмеивающее звезду «Лейкерс» видео с выдуманным сценарием, в котором чернокожий мужчина пытается нанести удар ножом другому чернокожему.

    В управлении маршалов Белвью, в котором числился Сильвестр, осудили видео и решили расстаться с сотрудником.

    «Заявления Сильвестра не представляют точку зрения, которой придерживается управление маршалов Белвью. Управление маршалов Белвью неизменно настаивает на том, что наши сотрудники должны взаимодействовать с гражданами в дружеской и профессиональной манере», – говорится в сообщении управления.

    После внутреннего расследования по поводу видео Сильвестра уволили со службы. В управлении пояснили, что содержание выложенного в соцсеть видео не было прямой причиной увольнения, но решение принято скорее в связи с «нарушением нескольких четко установленных правил полицейской службы города и штата».

    «Леброна волнует только положение короля, а крестьяне пусть убивают друг друга». Джеймс угрожал копу, застрелившему девушку с ножом

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