Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» против ЦСКА, «Парма» – «Автодор» и другие матчи

В субботу, 17 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проходят пять матчей.
В центральном матче игрового уик-энда встретятся два претендента на второе место – московский ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань».
«Парма» примет на своей площадке «Автодор». Для выхода в плей-офф пермской команде достаточно не проиграть с разницей больше 23 очков.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 апреля, 13.00, «Баскет-холл»
- Дата проведения
- 17 апреля, 15.30, «УДС Молот»
- Дата проведения
- 17 апреля, 16.00, «Велотрек Сарыарка»
- Дата проведения
- 17 апреля, 17.00
- Дата проведения
- 17 апреля, 18.00, «КРК Нагорный»
Положение команд: Зенит – 19-3, УНИКС – 15-5, ЦСКА – 16-6, Локомотив-Кубань – 16-6, Нижний Новгород – 13-7, Зелена-Гура – 13-10, Химки – 11-9, Парма – 9-12, Автодор – 8-14, Калев – 6-15, Енисей – 6-16, Астана – 5-16, Цмоки-Минск – 2-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
«Зенит» – чемпион регулярки, скепсис Гомельского и собака Тиммы. Неделя в Единой лиге
«Зенит» – лучшее в нашем баскетболе: команда без звезд прорвалась в плей-офф Евролиги