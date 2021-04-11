Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» против ЦСКА, «Парма» – «Автодор» и другие матчи

В субботу, 17 апреля, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ проходят пять матчей.

В центральном матче игрового уик-энда встретятся два претендента на второе место – московский и краснодарский .

«Парма» примет на своей площадке «Автодор». Для выхода в плей-офф пермской команде достаточно не проиграть с разницей больше 23 очков.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Зенит – 19-3, – 15-5, ЦСКА – 16-6, Локомотив-Кубань – 16-6, – 13-7, Зелена-Гура – 13-10, – 11-9, Парма – 9-12, Автодор – 8-14, Калев – 6-15, Енисей – 6-16, Астана – 5-16, Цмоки-Минск – 2-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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