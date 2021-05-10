Единая лига ВТБ. Плей-офф. 23 очка Кузминскаса принесли «Локо» победу над «Химками», ЦСКА – «Нижний Новгород», «Зенит» – «Парма»

Во вторник, 11 мая, тремя матчами стартовал плей-офф Единой лиги ВТБ.
В Краснодаре «Локомотив-Кубань», занявший 2-е место в регулярке, победил подмосковные «Химки» (7).
Московский ЦСКА (4) примет «Нижний Новгород» (5). Победитель регулярного чемпионата петербургский «Зенит» сыграет с пермской «Пармой» (8).
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/4 финала (до 2-х побед)
- Дата проведения
- 11 мая, 17.00, «Баскет-холл»
- Локомотив-Кубань
- Кузминскас (23), Уильямс-Госс (20 + 11 передач), Херви (14), Гордон (13 + 14 подборов), Емченко (6) – старт; Мартюк (4), Мотовилов (3), Каммингс (3), Линч (3), Долинин (0).
В серии впереди «Локомотив-Кубань» – 1-0
- Дата проведения
- 11 мая, 19.30, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
- Дата проведения
- 11 мая, 20.00, «Сибур Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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