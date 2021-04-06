Еврокубок. Финал. Первый матч. УНИКС в гостях уступил «Монако»

Во вторник, 27 апреля, в первом матче финальной серии Еврокубка казанский УНИКС в гостях уступил «Монако» – 87:89.

Плей-офф

Финал (до двух побед)

Первый матч

«Монако» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

УНИКС обманул всех и вышел в Евролигу. Как это стало возможным

В Евролигу прорвался «Монако», созданный на украинские деньги. Девять лет назад его владельца едва не застрелили в Киеве