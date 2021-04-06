Еврокубок. Финал. Первый матч. УНИКС в гостях уступил «Монако»

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Во вторник, 27 апреля, в первом матче финальной серии Еврокубка казанский УНИКС в гостях уступил «Монако» – 87:89.

Еврокубок

Плей-офф

Финал (до двух побед)

Первый матч

Монако Монако  –  УНИКС Россия 89:87 (23:18, 19:26, 23:20, 24:23)
Дата проведения
27 апреля, 19.30, «Salle Gaston Médecin»
Онлайн матча
Монако
Лессор (17), Бост (16 + 6 передач), Найт (14), Демаис-Баллу (3), Инглис (1) – старт; Грэй (23), О'Брайен (11), Ндойе (4), Йегет (0).
УНИКС
Клименко (22), Теодор (15 + 8 передач), Холланд (14), Кэнан (12), Уайт (6) – старт; Браун (10), Уолтерс (4), Смит (2), Антипов (2), Жбанов (0), Узинский (0).

«Монако» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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