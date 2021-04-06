Еврокубок. Финал. Первый матч. УНИКС в гостях уступил «Монако»

Во вторник, 27 апреля, в первом матче финальной серии Еврокубка казанский УНИКС в гостях уступил «Монако» – 87:89.
Плей-офф
Финал (до двух побед)
Первый матч
- Дата проведения
- 27 апреля, 19.30, «Salle Gaston Médecin»
- Монако
- Лессор (17), Бост (16 + 6 передач), Найт (14), Демаис-Баллу (3), Инглис (1) – старт; Грэй (23), О'Брайен (11), Ндойе (4), Йегет (0).
«Монако» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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