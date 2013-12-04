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    НБА. «Юта» в гостях обыграла «Бостон», «Лейкерс» принимают «Милуоки» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.

    «Юта» в гостях обыграла «Бостон». Лидеры своих конференций «Лейкерс» и «Милуоки» встречаются в Лос-Анджелесе.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Атланта 118:112 (33:34, 31:23, 29:18, 25:37)
    Дата проведения
    7 марта, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Вашингтон
    Бил (35), Робинсон (14), Брайант (10 + 7 подборов), Напьер (9 + 6 передач + 5 потерь), Хачимура (3 + 8 подборов) – старт; Бертанс (17), Браун (13), Вагнер (10), Бонга (7).
    Атланта
    Коллинз (26 + 10 подборов), Хертер (14 + 11 передач), Дедмон (11), Хантер (10 + 9 подборов), Тиг (9) – старт; Реддиш (28 + 7 потерь), Картер (8), Гудвин (2), Грэм (2), Фернанду (2).

    Нью-Йорк – Оклахома-Сити 89:119 (4 четверть)
    Дата проведения
    7 марта, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью
    Нью-Йорк
    Пэйтон (18 + 9 подборов + 8 передач), Барретт (15), Рэндл (12 + 8 подборов), Робинсон (11), Портис (8), Гибсон (6), Ниликина (4), Харклесс (3), Нокс (1), Дотсон (0), Эллингтон (0), Буллок (0).
    Оклахома-Сити
    Галлинари (22), Пол (15 + 9 передач), Гилджес-Александер (13), Шредер (11), Адамс (10 + 8 подборов), Диалло (8), Ноэл (8), Дорт (6), Надер (2), Фергюсон (0).

    Бруклин – Сан-Антонио 139:120 (4 четверть)
    Дата проведения
    7 марта, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча Превью
    Бруклин
    Леверт (25 + 8 подборов + 8 передач), Динуидди (19 + 9 передач), Харрис (16), Аллен (10 + 8 подборов), Чендлер (3).
    Сан-Антонио
    Дерозан (24 + 9 передач), Лайлс (19), Уайт (10), Форбс (9), Мюррей (4).

    Бостон – Юта 66:79 (3 четверть)
    Дата проведения
    7 марта, 04.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Превью
    Бостон
    Смарт (20), Тейтум (13), Оджелей (9), Уокер (8), Тайс (6).
    Юта
    Конли (18), Митчелл (9), Гобер (7), О'Нил (6), Богданович (4).

    Чикаго – Индиана 74:92 (4 четверть)
    Дата проведения
    7 марта, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча Превью
    Чикаго
    Харрисон (17), Уайт (14), Валентайн (9), Портер (8), Янг (6), Картер (6), Гэффорд (5), Саторански (4 + 6 передач), Маркканен (3), Фелисио (0).
    Индиана
    Сабонис (20 + 11 подборов + 5 потерь), Оладипо (14), Тернер (13 + 4 блок-шота), Самнер (12), Сэмпсон (12), Дж. Холидэй (9), А. Холидэй (4), Макконнелл (3), Битадзе (2), Боуэн (0).

    Новый Орлеан – Майами 77:59 (3 четверть)
    Дата проведения
    7 марта, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Превью
    Новый Орлеан
    Харт (12 + 9 подборов), Холидэй (12), Уильямсон (11), Болл (8), Мур (6), Фэйворс (6), Ингрэм (5), Мелли (4), Джексон (1).
    Майами
    Батлер (17), Робинсон (9), Драгич (8), Адебайо (5), Нанн (4), Джонс (4), Игудала (2), Краудер (2), Хилл (0), Олиник (0).

    Миннесота – Орландо 90:112 (4 четверть)
    Дата проведения
    7 марта, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Превью
    Миннесота
    Бизли (29), Рид (6), Расселл (5), Эрнангомес (5), Окоги (3).
    Орландо
    Вучевич (22 + 10 подборов), Фульц (20), Гордон (12 + 7 подборов), Айванду (8), Эннис (3).

    Даллас – Мемфис 63:51 (3 четверть)
    Дата проведения
    7 марта, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Превью
    Даллас
    Порзингис (17), Сет Карри (15), Дончич (10), Клебер (3), Ли (0).
    Мемфис
    Брукс (13), Морэнт (9), Валанчюнас (4), Мелтон (0), Андерсон (0).

    Финикс – Портленд 56:36 (2 четверть)
    Дата проведения
    7 марта, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
    Онлайн матча Превью
    Финикс
    Бэйнс (19 + 7 подборов), Рубио (6), Букер (5), Бриджес (0), Шарич (0).
    Портленд
    Макколлум (8), Уайтсайд (7), Лиллард (2), Ариза (1), Энтони (0).

    Лейкерс – Милуоки
    Дата проведения
    7 марта, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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