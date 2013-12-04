НБА. «Юта» в гостях обыграла «Бостон», «Лейкерс» принимают «Милуоки» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
«Юта» в гостях обыграла «Бостон». Лидеры своих конференций «Лейкерс» и «Милуоки» встречаются в Лос-Анджелесе.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 марта, 03.00, «Capital One Arena»
- Вашингтон
- Бил (35), Робинсон (14), Брайант (10 + 7 подборов), Напьер (9 + 6 передач + 5 потерь), Хачимура (3 + 8 подборов) – старт; Бертанс (17), Браун (13), Вагнер (10), Бонга (7).
- Дата проведения
- 7 марта, 03.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Пэйтон (18 + 9 подборов + 8 передач), Барретт (15), Рэндл (12 + 8 подборов), Робинсон (11), Портис (8), Гибсон (6), Ниликина (4), Харклесс (3), Нокс (1), Дотсон (0), Эллингтон (0), Буллок (0).
- Дата проведения
- 7 марта, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
- Леверт (25 + 8 подборов + 8 передач), Динуидди (19 + 9 передач), Харрис (16), Аллен (10 + 8 подборов), Чендлер (3).
- Дата проведения
- 7 марта, 04.00, «TD Garden»
- Юта
- Конли (18), Митчелл (9), Гобер (7), О'Нил (6), Богданович (4).
- Дата проведения
- 7 марта, 04.00, «United Center»
- Чикаго
- Харрисон (17), Уайт (14), Валентайн (9), Портер (8), Янг (6), Картер (6), Гэффорд (5), Саторански (4 + 6 передач), Маркканен (3), Фелисио (0).
- Индиана
- Сабонис (20 + 11 подборов + 5 потерь), Оладипо (14), Тернер (13 + 4 блок-шота), Самнер (12), Сэмпсон (12), Дж. Холидэй (9), А. Холидэй (4), Макконнелл (3), Битадзе (2), Боуэн (0).
- Дата проведения
- 7 марта, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
- Харт (12 + 9 подборов), Холидэй (12), Уильямсон (11), Болл (8), Мур (6), Фэйворс (6), Ингрэм (5), Мелли (4), Джексон (1).
- Дата проведения
- 7 марта, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
- Бизли (29), Рид (6), Расселл (5), Эрнангомес (5), Окоги (3).
- Дата проведения
- 7 марта, 04.30, «American Airlines Center»
- Мемфис
- Брукс (13), Морэнт (9), Валанчюнас (4), Мелтон (0), Андерсон (0).
- Дата проведения
- 7 марта, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Дата проведения
- 7 марта, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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