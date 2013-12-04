НБА. «Юта» в гостях обыграла «Бостон», «Лейкерс» принимают «Милуоки» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут десять матчей.

«Юта» в гостях обыграла «Бостон». Лидеры своих конференций и «Милуоки» встречаются в Лос-Анджелесе.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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