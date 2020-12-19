Евролига. ЦСКА проиграл «Барселоне», «Зенит» победил «Жальгирис» и другие матчи

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В пятницу, 15 января, в рамках регулярного чемпионата Евролиги проходят шесть матчей.

Во встрече лидеров текущего розыгрыша московский ЦСКА дома уступил испанской «Барселоне» (75:88). Самым результативным игроком матча стал защитник «Барселоны» Кори Хиггинс, набравший 25 очков. В составе ЦСКА 18 очками отметился разыгрывающий Майк Джеймс.

«Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл литовский «Жальгирис» (77:65). По 15 очков записали на свой счет форвард «Зенита» Матеуш Понитка и центровой команды Артурас Гудайтис.

Евролига

Регулярный чемпионат

Фенербахче Беко Турция  –  Панатинаикос OPAP Греция 100:74 (31:12, 17:22, 26:21, 26:19)
Дата проведения
15 января, 20.00, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча
Фенербахче Беко
Гудурич (18), Улановас (15), Де Коло (12), Веселы (12 + 7 подборов), Дювериоглу (9) – старт; Браун (15), Махмутоглу (8), Эдди (6), Пьер (5), Перес (0), Хэмилтон (0).
Панатинаикос OPAP
Митоглу (12 + 7 подборов), Сент-Рос (10), Папаяннис (10), Недович (6 + 6 передач), Каселакис (0) – старт; Уайт (13), Фостер (7), Мэк (6), Бентил (5), Огаст (3), Бохоридис (2 + 5 потерь), Калаицакис (0).

ЦСКА Россия  –  Барселона Испания 75:88 (25:20, 16:22, 15:22, 19:24)
Дата проведения
15 января, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча
ЦСКА
Джеймс (18), Милутинов (15), Хиллиард (10 + 9 подборов), Шенгелия (10 + 7 подборов), Курбанов (4) – старт; Боломбой (7), Фойгтманн (5 + 7 подборов), Стрелниекс (4), Антонов (2), Хоменко (0).
Барселона
Хиггинс (25), Абринес (19), Калатес (13 + 7 передач), Шмитс (4), Пустовой (2) – старт; Ханга (7), Мартинес (6), Курич (5), Ориола (4), Больмаро (3), Вестерманн (0), Баджи (0).

Зенит Россия  –  Жальгирис Литва 77:65 (17:14, 19:22, 20:13, 21:16)
Дата проведения
15 января, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча
Зенит
Понитка (15), Гудайтис (15 + 8 подборов), Пангос (6 + 7 передач + 6 потерь), Холлинз (6), Томас (2) – старт; Бэрон (11), Зубков (9), Пушков (6), Риверс (4), Фридзон (3).
Жальгирис
Уолкап (12), Ловернь (11), Григонис (10), Милакнис (6), Хэйс (3) – старт; Лекавичюс (11), Йокубайтис (8), Рубит (4), Янкунас (0), Гебен (0).

Олимпиакос Греция  –  LDLC АСВЕЛ Франция 63:69 (17:17, 16:17, 9:17, 21:18)
Дата проведения
15 января, 22.30, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча
Олимпиакос
Маккиссик (11), Эллис (6), Принтезис (3), Слукас (2 + 7 передач), Харалабопулос (2) – старт; Харрисон (13), Спанулис (10), Везенков (8), Жан-Шарль (6), Дженкинс (2).
LDLC АСВЕЛ
Ябуселе (19), Уолтон (9), Лайти (9), Коул (8), Фалль (6) – старт; Стразель (8), Каюди (5), Дьо (3), Бако (2).

Бавария Германия  –  Реал Испания 72:76 (овертайм)
Дата проведения
15 января, 22.30, «Ауди Доум»
Онлайн матча
Бавария
Болдуин (14), Лучич (10), Радошевич (9), Гист (5), Сили (4) – старт; Рейнольдс (16), Уайлер-Бэбб (8), Ципзер (6), Флаккадори (0), Грант (0), Джонсон (0).
Реал
Тавареш (26), Дек (10), Томпкинс (6 + 7 подборов), Лапровиттола (4 + 6 передач), Тэйлор (4) – старт; Руди Фернандес (10), Кэрролл (8), Абальде (5), Тайус (2), Гаруба (0).

Валенсия Баскет Испания  –  Црвена Звезда MTS Сербия 61:52 (3 четверть)
Дата проведения
15 января, 23.00, «Ла Фонтета»
Онлайн матча
Валенсия Баскет
Тоби (11), Калинич (10 + 7 передач), Уильямс (9), ван Россом (6 + 6 передач), Вивес (2) – старт; Лабери (12), Сан-Эметерио (6), Херманнссон (4), Састре (4), Прадилья (0).
Црвена Звезда MTS
Давидовац (5), Добрич (4), Ягодич-Куриджа (4), Уолден (3), Кузмич (0) – старт; О’Брайант (17), Раданов (9), Колом (8), Лазич (3), Холл (2), Рит (2).

Положение команд: ЦСКА Россия – 15-5, Барселона Испания – 14-6, Реал Испания – 12-6, Бавария Германия – 12-7, Милан Италия – 12-7, Зенит Россия – 12-6, Жальгирис Литва – 11-9, Анадолу Эфес Турция – 11-9, Олимпиакос Греция – 10-8, Валенсия Испания – 10-9, Фенербахче Турция – 9-10, Маккаби Плейтика Израиль – 9-11, Баскония Испания – 9-11, Альба Германия – 7-13, Панатинаикос Греция – 6-12, Црвена Звезда Сербия – 6-12, Виллербан Франция – 5-13, Химки Россия – 2-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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