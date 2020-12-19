Евролига. ЦСКА проиграл «Барселоне», «Зенит» победил «Жальгирис» и другие матчи

В пятницу, 15 января, в рамках регулярного чемпионата Евролиги проходят шесть матчей.
Во встрече лидеров текущего розыгрыша московский ЦСКА дома уступил испанской «Барселоне» (75:88). Самым результативным игроком матча стал защитник «Барселоны» Кори Хиггинс, набравший 25 очков. В составе ЦСКА 18 очками отметился разыгрывающий Майк Джеймс.
«Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл литовский «Жальгирис» (77:65). По 15 очков записали на свой счет форвард «Зенита» Матеуш Понитка и центровой команды Артурас Гудайтис.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 января, 20.00, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче Беко
- Гудурич (18), Улановас (15), Де Коло (12), Веселы (12 + 7 подборов), Дювериоглу (9) – старт; Браун (15), Махмутоглу (8), Эдди (6), Пьер (5), Перес (0), Хэмилтон (0).
- Дата проведения
- 15 января, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА
- Джеймс (18), Милутинов (15), Хиллиард (10 + 9 подборов), Шенгелия (10 + 7 подборов), Курбанов (4) – старт; Боломбой (7), Фойгтманн (5 + 7 подборов), Стрелниекс (4), Антонов (2), Хоменко (0).
- Дата проведения
- 15 января, 20.00, «Сибур Арена»
- Зенит
- Понитка (15), Гудайтис (15 + 8 подборов), Пангос (6 + 7 передач + 6 потерь), Холлинз (6), Томас (2) – старт; Бэрон (11), Зубков (9), Пушков (6), Риверс (4), Фридзон (3).
- Дата проведения
- 15 января, 22.30, «Арена Мира и Дружбы»
- Олимпиакос
- Маккиссик (11), Эллис (6), Принтезис (3), Слукас (2 + 7 передач), Харалабопулос (2) – старт; Харрисон (13), Спанулис (10), Везенков (8), Жан-Шарль (6), Дженкинс (2).
- Дата проведения
- 15 января, 22.30, «Ауди Доум»
- Бавария
- Болдуин (14), Лучич (10), Радошевич (9), Гист (5), Сили (4) – старт; Рейнольдс (16), Уайлер-Бэбб (8), Ципзер (6), Флаккадори (0), Грант (0), Джонсон (0).
- Реал
- Тавареш (26), Дек (10), Томпкинс (6 + 7 подборов), Лапровиттола (4 + 6 передач), Тэйлор (4) – старт; Руди Фернандес (10), Кэрролл (8), Абальде (5), Тайус (2), Гаруба (0).
- Дата проведения
- 15 января, 23.00, «Ла Фонтета»
- Валенсия Баскет
- Тоби (11), Калинич (10 + 7 передач), Уильямс (9), ван Россом (6 + 6 передач), Вивес (2) – старт; Лабери (12), Сан-Эметерио (6), Херманнссон (4), Састре (4), Прадилья (0).
Положение команд: ЦСКА Россия – 15-5, Барселона Испания – 14-6, Реал Испания – 12-6, Бавария Германия – 12-7, Милан Италия – 12-7, Зенит Россия – 12-6, Жальгирис Литва – 11-9, Анадолу Эфес Турция – 11-9, Олимпиакос Греция – 10-8, Валенсия Испания – 10-9, Фенербахче Турция – 9-10, Маккаби Плейтика Израиль – 9-11, Баскония Испания – 9-11, Альба Германия – 7-13, Панатинаикос Греция – 6-12, Црвена Звезда Сербия – 6-12, Виллербан Франция – 5-13, Химки Россия – 2-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.
Самое объективное, что есть в НБА – статистика. А вы знаете, что ее до сих пор ведут вручную и помогают игрокам своей команды?
Марина Голдырева: «Решили с мужем, что если появится вариант вернуться в спорт, то нужно будет попробовать это сделать»