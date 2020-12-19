Евролига. ЦСКА проиграл «Барселоне», «Зенит» победил «Жальгирис» и другие матчи

В пятницу, 15 января, в рамках регулярного чемпионата Евролиги проходят шесть матчей.

Во встрече лидеров текущего розыгрыша московский ЦСКА дома уступил испанской «Барселоне» (75:88). Самым результативным игроком матча стал защитник «Барселоны» Кори Хиггинс, набравший 25 очков. В составе ЦСКА 18 очками отметился разыгрывающий Майк Джеймс.

«Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл литовский «Жальгирис» (77:65). По 15 очков записали на свой счет форвард «Зенита» Матеуш Понитка и центровой команды Артурас Гудайтис.

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА Россия – 15-5, Барселона Испания – 14-6, Реал Испания – 12-6, Бавария Германия – 12-7, Милан Италия – 12-7, Зенит Россия – 12-6, Жальгирис Литва – 11-9, Анадолу Эфес Турция – 11-9, Олимпиакос Греция – 10-8, Валенсия Испания – 10-9, Фенербахче Турция – 9-10, Маккаби Плейтика Израиль – 9-11, Баскония Испания – 9-11, Альба Германия – 7-13, Панатинаикос Греция – 6-12, Црвена Звезда Сербия – 6-12, Виллербан Франция – 5-13, Химки Россия – 2-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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