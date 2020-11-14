Евролига. «Зенит» – «Анадолу Эфес», «Химки» в гостях у «Панатинаикоса» и другие матчи

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В четверг, 21 января, в рамках регулярного чемпионата Евролиги санкт-петербургский «Зенит» принимает турецкий «Анадолу Эфес».

Подмосковные «Химки» на выезде сыграют с греческим «Панатинаикосом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Зенит Россия  –  Анадолу Эфес Турция 30:18 (2 четверть)
Дата проведения
21 января, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча
Зенит
Томас (10), Понитка (6), Гудайтис (6 + 7 подборов), Пангос (4), Холлинз (0).
Анадолу Эфес
Мицич (5), Ларкин (3), Синглтон (3), Андерсон (0), Данстон (0).

Панатинаикос OPAP Греция  –  Химки Россия
Дата проведения
21 января, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Маккаби Плейтика Израиль  –  Реал Испания
Дата проведения
21 января, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

AX Армани Эксчейндж Милан Италия  –  Бавария Германия
Дата проведения
21 января, 22.45, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

LDLC АСВЕЛ Франция  –  Валенсия Баскет Испания
Дата проведения
21 января, 22.45, «Астробаль»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА Россия – 15-5, Барселона Испания – 14-6, Реал Испания – 13-7, Зенит Россия – 12-6, Милан Италия – 12-7, Бавария Германия – 12-8, Анадолу Эфес Турция – 11-9, Жальгирис Литва – 11-9, Валенсия Испания – 11-9, Олимпиакос Греция – 11-9, Фенербахче Турция – 10-10, Маккаби Плейтика Израиль – 9-11, Баскония Испания – 9-11, Црвена Звезда Сербия – 7-13, Альба Германия – 7-13, Панатинаикос Греция – 6-13, Виллербан Франция – 6-14, Химки Россия – 2-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

Дочь Денниса Родмана профессионально играет в футбол и налаживает отношения с отцом (он бросил ее, когда ей было 10 лет)

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