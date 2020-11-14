Евролига. «Зенит» – «Анадолу Эфес», «Химки» в гостях у «Панатинаикоса» и другие матчи

В четверг, 21 января, в рамках регулярного чемпионата Евролиги санкт-петербургский «Зенит» принимает турецкий «Анадолу Эфес».
Подмосковные «Химки» на выезде сыграют с греческим «Панатинаикосом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 января, 20.00, «Сибур Арена»
- Дата проведения
- 21 января, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 21 января, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 21 января, 22.45, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 21 января, 22.45, «Астробаль»
Положение команд: ЦСКА Россия – 15-5, Барселона Испания – 14-6, Реал Испания – 13-7, Зенит Россия – 12-6, Милан Италия – 12-7, Бавария Германия – 12-8, Анадолу Эфес Турция – 11-9, Жальгирис Литва – 11-9, Валенсия Испания – 11-9, Олимпиакос Греция – 11-9, Фенербахче Турция – 10-10, Маккаби Плейтика Израиль – 9-11, Баскония Испания – 9-11, Црвена Звезда Сербия – 7-13, Альба Германия – 7-13, Панатинаикос Греция – 6-13, Виллербан Франция – 6-14, Химки Россия – 2-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.
Дочь Денниса Родмана профессионально играет в футбол и налаживает отношения с отцом (он бросил ее, когда ей было 10 лет)