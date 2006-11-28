НБА. 41 очко Дэвиса помогло «Лейкерс» обыграть «Пеликанс», «Бостон» победил «Бруклин» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четырнадцать матчей.
41 Энтони Дэвиса помогло «Лейкерс» одержать гостевую победу над его бывшей командой «Новым Орлеаном». «Бостон» обыграл на своей площадке «Бруклин».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 ноября, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Эмбиид (33 + 16 подборов), Харрис (14), Хорфорд (12 + 7 подборов), Симмонс (10 + 14 подборов + 5 потерь), Ричардсон (9) – старт; Тайбулл (15), Нето (2), Коркмаз (2), Эннис (0), Скотт (0).
- Дата проведения
- 28 ноября, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Уоррен (23), Сабонис (23 + 12 подборов), Брогдон (22 + 8 передач), Лэмб (18 + 8 подборов + 6 передач), Тернер (8) – старт; Макконнелл (12), Макдермотт (4), Дж. Холидэй (4), Битадзе (3), А. Холидэй (2), Лиф (2), Джонсон (0).
- Дата проведения
- 28 ноября, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Кливленд
- Секстон (20 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Гарлэнд (16 + 8 потерь), Осман (14), Томпсон (13 + 15 подборов), Лав (9) – старт; Нэнс (11 + 10 подборов), Кларксон (8), Портер (6), Маккинни (5), Деллаведова (2).
- Дата проведения
- 28 ноября, 03.00, «Spectrum Center»
- Шарлотт
- Бийомбо (19 + 9 подборов), Вашингтон (17), Грэм (16 + 7 подборов + 15 передач), Бриджес (15), Розир (12) – старт; Батюм (13), Марв. Уильямс (6), Монк (4), Коди Мартин (0), Эрнангомес (0).
- Дата проведения
- 28 ноября, 03.00, «TD Garden»
- Бостон
- Уокер (39), Браун (22 + 10 подборов), Тейтум (16 + 9 подборов), Тайс (14 + 8 подборов), Смарт (10) – старт; Уонамейкер (13), Кантер (4 + 7 подборов), Оджелей (3), Эдвардс (0), Грин (0), Г. Уильямс (0), Р. Уильямс (0), Пуарье (0).
- Дата проведения
- 28 ноября, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Торонто
- Сиакам (31 + 8 подборов), Ванвлит (15), Ануноби (13 + 12 подборов), Пауэлл (7), Марк Газоль (3) – старт; Дэвис (15), Миллер (13), Буше (13 + 12 подборов), Холлис-Джефферсон (12), Пондс (4), Бриссетт (0).
- Дата проведения
- 28 ноября, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
- Валанчюнас (30 + 16 подборов), Морэнт (20 + 11 передач), Краудер (20), Джарен Джексон (17), Брукс (4) – старт; Кларк (10), Джонс (6), Хилл (6), Гудурич (4), Аллен (2).
- Дата проведения
- 28 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
- Милуоки
- Я. Адетокумбо (30 + 10 подборов + 4 блок-шота), Дивинченцо (12), Б. Лопес (11), Мэттьюз (10), Бледсоу (9 + 10 передач) – старт; Миддлтон (16), Ильясова (13 + 8 подборов), Коннотон (3), Корвер (3), Браун (2), Р. Лопес (2).
- Дата проведения
- 28 ноября, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Харден (34), Уэстбрук (27 + 9 подборов + 7 передач + 9 потерь), Хауз (23), Такер (7 + 7 подборов), Чендлер (1) – старт; Кларк (12 + 8 подборов), Маклемор (7), Риверс (5), Хартенштайн (1), Клемонс (0), Сефолоша (0).
- Дата проведения
- 28 ноября, 04.30, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
- Олдридж (22), Дерозан (20 + 7 подборов), Уайт (9 + 6 передач), Форбс (7), Пелтль (4 + 8 подборов + 5 блок-шотов) – старт; Уокер (11), Гэй (10 + 11 подборов), Мюррей (8), Миллс (8), Белинелли (2), Лайлс (0).
- Дата проведения
- 28 ноября, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Финикс
- Букер (27 + 8 передач), Рубио (18), Шарич (17 + 12 подборов), Убре (12), Камински (0) – старт; К. Джонсон (17), Диалло (17 + 10 подборов), Окобо (13 + 8 передач), Т. Джонсон (11), Бриджес (0).
- Дата проведения
- 28 ноября, 05.30, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
- Холидэй (29 + 12 передач + 7 потерь), Ингрэм (23 + 10 подборов), Редик (18), Уильямс (11 + 7 подборов), Хэйс (7) – старт; Харт (9), Окафор (6), Мур (4), Джексон (3), Мелли (0).
- Дата проведения
- 28 ноября, 06.00, «Moda Center»
- Портленд
- Лиллард (27), Макколлум (22), Уайтсайд (21 + 16 подборов), Энтони (19), Худ (14) – старт; Саймонс (14), Хезоня (4), Лабиссьер (4 + 7 подборов), Браун (4), Бэйзмор (3 + 10 подборов), Литтл (2), Толливер (2), Хорд (0).
- Дата проведения
- 28 ноября, 06.30, «Chase Center»
- Голден Стэйт
- Паскалл (25 + 7 подборов), Беркс (23 + 10 подборов + 7 передач), Робинсон (11), Грин (7 + 8 передач + 5 потерь), Коули-Стайн (3 + 9 подборов) – старт; Спеллмен (13 + 11 подборов), Крисс (11), Пул (6), Боумэн (5).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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