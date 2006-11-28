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    НБА. 41 очко Дэвиса помогло «Лейкерс» обыграть «Пеликанс», «Бостон» победил «Бруклин» и другие результаты

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четырнадцать матчей.

    41 Энтони Дэвиса помогло «Лейкерс» одержать гостевую победу над его бывшей командой «Новым Орлеаном». «Бостон» обыграл на своей площадке «Бруклин».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Сакраменто 97:91 (25:18, 22:28, 29:19, 21:26)
    Дата проведения
    28 ноября, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Статистика
    Филадельфия
    Эмбиид (33 + 16 подборов), Харрис (14), Хорфорд (12 + 7 подборов), Симмонс (10 + 14 подборов + 5 потерь), Ричардсон (9) – старт; Тайбулл (15), Нето (2), Коркмаз (2), Эннис (0), Скотт (0).
    Сакраменто
    Хилд (22), Барнс (14 + 9 подборов + 6 передач), Бьелица (7), Холмс (3 + 8 подборов), Джозеф (2) – старт; Дедмон (18), Богданович (17), Джеймс (6), Феррелл (2), Джайлз (0).

    Индиана – Юта 121:102 (21:20, 32:23, 36:37, 32:22)
    Дата проведения
    28 ноября, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Статистика
    Индиана
    Уоррен (23), Сабонис (23 + 12 подборов), Брогдон (22 + 8 передач), Лэмб (18 + 8 подборов + 6 передач), Тернер (8) – старт; Макконнелл (12), Макдермотт (4), Дж. Холидэй (4), Битадзе (3), А. Холидэй (2), Лиф (2), Джонсон (0).
    Юта
    Богданович (30 + 6 потерь), Митчелл (26), Гобер (14 + 13 подборов), Конли (5), О'Нил (0) – старт; Инглс (12), Грин (6), Ньянг (5), Мудиай (2), Брэдли (2), Экзам (0), Они (0), Морган (0).

    Кливленд – Орландо 104:116 (27:27, 25:32, 21:28, 31:29)
    Дата проведения
    28 ноября, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча Статистика
    Кливленд
    Секстон (20 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Гарлэнд (16 + 8 потерь), Осман (14), Томпсон (13 + 15 подборов), Лав (9) – старт; Нэнс (11 + 10 подборов), Кларксон (8), Портер (6), Маккинни (5), Деллаведова (2).
    Орландо
    Фурнье (30), Айзек (16 + 7 подборов), Фульц (15), Айванду (8), Берч (8) – старт; Росс (16), Бамба (15), Огастин (8 + 10 передач), Амину (0).

    Шарлотт – Детройт 102:101 (31:32, 24:28, 31:20, 16:21)
    Дата проведения
    28 ноября, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча Статистика
    Шарлотт
    Бийомбо (19 + 9 подборов), Вашингтон (17), Грэм (16 + 7 подборов + 15 передач), Бриджес (15), Розир (12) – старт; Батюм (13), Марв. Уильямс (6), Монк (4), Коди Мартин (0), Эрнангомес (0).
    Детройт
    Гриффин (26), Кеннард (16), Драммонд (14 + 21 подбор + 7 передач), Гэллоуэй (10), Браун (8) – старт; Роуз (13 + 8 передач), М-ф Моррис (7), Вуд (4), Михайлюк (3), Снелл (0).

    Бостон – Бруклин 121:110 (30:23, 27:40, 34:23, 30:24)
    Дата проведения
    28 ноября, 03.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Бостон
    Уокер (39), Браун (22 + 10 подборов), Тейтум (16 + 9 подборов), Тайс (14 + 8 подборов), Смарт (10) – старт; Уонамейкер (13), Кантер (4 + 7 подборов), Оджелей (3), Эдвардс (0), Грин (0), Г. Уильямс (0), Р. Уильямс (0), Пуарье (0).
    Бруклин
    Темпл (22), Харрис (21), Аллен (17 + 14 подборов), Динуидди (16 + 11 передач), Принс (12) – старт; Нваба (10), Муса (4), Шамперт (3), Пинсон (3 + 8 передач), Куруц (2), Луваву-Кабарро (0), Клэкстон (0).

    Торонто – Нью-Йорк 126:98 (21:29, 37:17, 31:23, 37:29)
    Дата проведения
    28 ноября, 03.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Торонто
    Сиакам (31 + 8 подборов), Ванвлит (15), Ануноби (13 + 12 подборов), Пауэлл (7), Марк Газоль (3) – старт; Дэвис (15), Миллер (13), Буше (13 + 12 подборов), Холлис-Джефферсон (12), Пондс (4), Бриссетт (0).
    Нью-Йорк
    Рэндл (19 + 8 подборов), Барретт (16), М-с Моррис (7), Ниликина (5), Гибсон (2) – старт; Трир (10), Портис (9), Дотсон (8), Робинсон (8 + 8 подборов), Эллингтон (6), Нокс (4), Смит (2), Браздейкис (2).

    Мемфис – Клипперс 119:121 (31:35, 29:29, 28:28, 31:29)
    Дата проведения
    28 ноября, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Статистика
    Мемфис
    Валанчюнас (30 + 16 подборов), Морэнт (20 + 11 передач), Краудер (20), Джарен Джексон (17), Брукс (4) – старт; Кларк (10), Джонс (6), Хилл (6), Гудурич (4), Аллен (2).
    Клипперс
    Джордж (22), Зубац (10), Макгрудер (7), Беверли (6 + 7 подборов + 11 передач), Харклесс (5) – старт; Уильямс (24 + 13 передач), Харрелл (24 + 10 подборов), Паттерсон (10), Грин (7 + 8 подборов), Мэнн (6), Робинсон (0).

    Милуоки – Атланта 111:102 (33:17, 27:42, 21:23, 30:20)
    Дата проведения
    28 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча Статистика
    Милуоки
    Я. Адетокумбо (30 + 10 подборов + 4 блок-шота), Дивинченцо (12), Б. Лопес (11), Мэттьюз (10), Бледсоу (9 + 10 передач) – старт; Миддлтон (16), Ильясова (13 + 8 подборов), Коннотон (3), Корвер (3), Браун (2), Р. Лопес (2).
    Атланта
    Паркер (33 + 14 подборов + 5 потерь), Янг (29 + 7 передач), Хантер (10), Джонс (10), Реддиш (6) – старт; Бембри (4), Тернер (4), Картер (3), Фернанду (3), Крэбб (0).

    Хьюстон – Майами 117:108 (27:23, 39:19, 25:26, 26:40)
    Дата проведения
    28 ноября, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Статистика
    Хьюстон
    Харден (34), Уэстбрук (27 + 9 подборов + 7 передач + 9 потерь), Хауз (23), Такер (7 + 7 подборов), Чендлер (1) – старт; Кларк (12 + 8 подборов), Маклемор (7), Риверс (5), Хартенштайн (1), Клемонс (0), Сефолоша (0).
    Майами
    Адебайо (17 + 11 подборов + 8 передач + 5 потерь), Драгич (13), Робинсон (13), Нанн (9), Ленард (5) – старт; Хирро (22 + 8 подборов + 5 потерь), Олиник (19), Уинслоу (10 + 7 подборов), Джонсон (0).

    Сан-Антонио – Миннесота 101:113 (24:22, 23:35, 31:24, 23:32)
    Дата проведения
    28 ноября, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Статистика
    Сан-Антонио
    Олдридж (22), Дерозан (20 + 7 подборов), Уайт (9 + 6 передач), Форбс (7), Пелтль (4 + 8 подборов + 5 блок-шотов) – старт; Уокер (11), Гэй (10 + 11 подборов), Мюррей (8), Миллс (8), Белинелли (2), Лайлс (0).
    Миннесота
    Уиггинс (26 + 8 подборов), Таунс (23 + 14 подборов + 6 передач + 5 потерь), Калвер (10), Ковингтон (7), Грэм (3) – старт; Бэйтс-Диоп (16), Окоги (11 + 8 подборов), Дженг (10), Тиг (7 + 6 передач), Мартин (0), Белл (0).

    Финикс – Вашингтон 132:140 (34:36, 35:38, 26:34, 37:32)
    Дата проведения
    28 ноября, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Финикс
    Букер (27 + 8 передач), Рубио (18), Шарич (17 + 12 подборов), Убре (12), Камински (0) – старт; К. Джонсон (17), Диалло (17 + 10 подборов), Окобо (13 + 8 передач), Т. Джонсон (11), Бриджес (0).
    Вашингтон
    Бил (35 + 6 передач), Брайант (23 + 9 подборов), Томас (12), Хачимура (6), Браун (5) – старт; Смит (21 + 7 передач), Бертанс (16), Макрэй (11), Вагнер (11), Бонга (0).

    Новый Орлеан – Лейкерс 110:114 (38:25, 26:29, 25:25, 21:35)
    Дата проведения
    28 ноября, 05.30, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Статистика
    Новый Орлеан
    Холидэй (29 + 12 передач + 7 потерь), Ингрэм (23 + 10 подборов), Редик (18), Уильямс (11 + 7 подборов), Хэйс (7) – старт; Харт (9), Окафор (6), Мур (4), Джексон (3), Мелли (0).
    Лейкерс
    Дэвис (41 + 9 подборов), Джеймс (29 + 11 передач + 5 потерь), Колдуэлл-Поуп (5), Грин (4), Макги (4 + 7 подборов) – старт; Кузма (16), Ховард (9 + 7 подборов), Дэниелс (4), Карузо (2), Рондо (0 + 7 передач).

    Портленд – Оклахома-Сити 136:119 (42:26, 21:24, 41:27, 32:42)
    Дата проведения
    28 ноября, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Статистика
    Портленд
    Лиллард (27), Макколлум (22), Уайтсайд (21 + 16 подборов), Энтони (19), Худ (14) – старт; Саймонс (14), Хезоня (4), Лабиссьер (4 + 7 подборов), Браун (4), Бэйзмор (3 + 10 подборов), Литтл (2), Толливер (2), Хорд (0).
    Оклахома-Сити
    Пол (16), Галлинари (14), Гилджес-Александер (11), Фергюсон (9), Адамс (8) – старт; Надер (23), Шредер (10), Ноэл (8), Бертон (6), Мускала (5), Бэйзли (4), Холл (3), Пэттон (2).

    Голден Стэйт – Чикаго 104:90 (25:17, 28:31, 25:25, 26:17)
    Дата проведения
    28 ноября, 06.30, «Chase Center»
    Онлайн матча Статистика
    Голден Стэйт
    Паскалл (25 + 7 подборов), Беркс (23 + 10 подборов + 7 передач), Робинсон (11), Грин (7 + 8 передач + 5 потерь), Коули-Стайн (3 + 9 подборов) – старт; Спеллмен (13 + 11 подборов), Крисс (11), Пул (6), Боумэн (5).
    Чикаго
    Лавин (36), Саторански (19 + 7 подборов + 7 передач), Маркканен (8), Картер (8 + 9 подборов), Хатчисон (0) – старт; Харрисон (7), Янг (6), Уайт (2), Арчидиаконо (2), Гэффорд (2), Данн (0), Валентайн (0), Корнет (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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