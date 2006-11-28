НБА. 41 очко Дэвиса помогло «Лейкерс» обыграть «Пеликанс», «Бостон» победил «Бруклин» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата прошли четырнадцать матчей.

41 Энтони Дэвиса помогло «Лейкерс» одержать гостевую победу над его бывшей командой «Новым Орлеаном». «Бостон» обыграл на своей площадке «Бруклин».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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