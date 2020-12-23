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    Дончич обошел Лилларда в голосовании за стартовые составы Матча звезд НБА, Леброн и Дюрэнт – капитаны

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    18 февраля стали известны результаты голосования за стартовые составы Матча звезд НБА, который пройдет 7 марта в Атланте.

    Самая большая интрига сохранялась в выборе второго игрока задней линии от Западной конференции. В итоге в старте Матча звезд должен сыграть плеймейкер «Далласа» Лука Дончич.

    Словенец набрал одинаковое количество зачетных баллов с разыгрывающим «Портленда» Дэмианом Лиллардом – по нынешней системе 50% баллов дает выбор болельщиков, по 25% – выбор игроков и журналистов. Однако при равенстве баллов приоритетными являются именно голоса болельщиков, которых оказалось больше у Дончича.

    Как и ожидалось, капитанами на Матче звезд станут форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс и форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт. Они будут драфтовать игроков в свои команды, делая выбор независимо от конференции баскетболиста.

    Стартовые игроки от Запада: Стефен Карри («Голден Стэйт»), Лука Дончич («Даллас»), Леброн Джеймс («Лейкерс», капитан), Кавай Ленард («Клипперс»), Никола Йокич («Денвер»).

    Стартовые игроки от Востока: Кайри Ирвинг («Бруклин»), Брэдли Бил («Вашингтон»), Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Кевин Дюрэнт («Бруклин», капитан), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»).

    Если говорить только о выборе болельщиков, то больше всех голосов в НБА получил Леброн Джеймс (5 922 554). Вторым стал Кевин Дюрэнт (5 567 106), третьим – Стефен Карри (5 481 033).

    Ожидается, что игроки скамейки Матча звезд НБА от Востока и Запада будут объявлены 23 февраля.

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