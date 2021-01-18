Евролига. ЦСКА играет в гостях с «Альбой», «Реал» встретится с «Панатинаикосом» и другие матчи

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В среду, 27 января, в рамках регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА играет в гостях с берлинской «Альбой».

Испанский «Реал» встретится с греческим «Панатинаикосом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Альба Германия  –  ЦСКА Россия 37:34 (перерыв)
Дата проведения
27 января, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча
Альба
Эрикссон (6), Фонтеккьо (6), Грэйнджер (4), Лэммерс (4), Сикма (0) – старт; Сива (11), Тиманн (4), Ло (2), Маттиссек (0), Олинде (0), Шнайдер (0).
ЦСКА
Шенгелия (8), Курбанов (5), Милутинов (4), Хэкетт (3), Стрелниекс (2) – старт; Хоменко (6), Хиллиард (3), Фойгтманн (3), Боломбой (0), Антонов (0).

LDLC АСВЕЛ Франция  –  ТД Системс Баскония Испания 10:13 (1 четверть)
Дата проведения
27 января, 22.45, «Астробаль»
Онлайн матча

Реал Испания  –  Панатинаикос OPAP Греция
Дата проведения
27 января, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Валенсия Баскет Испания  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
27 января, 23.00
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 16-6, ЦСКА Россия – 15-6, Милан Италия – 14-7, Зенит Россия – 13-7, Реал Испания – 13-8, Бавария Германия – 13-9, Жальгирис Литва – 12-9, Анадолу Эфес Турция – 12-10, Фенербахче Турция – 12-10, Валенсия Испания – 11-10, Олимпиакос Греция – 11-11, Маккаби Плейтика Израиль – 10-12, Баскония Испания – 9-12, Альба Германия – 8-13, Панатинаикос Греция – 7-13, Виллербан Франция – 7-14, Црвена Звезда Сербия – 7-15, Химки Россия – 2-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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