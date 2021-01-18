Евролига. ЦСКА играет в гостях с «Альбой», «Реал» встретится с «Панатинаикосом» и другие матчи

В среду, 27 января, в рамках регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА играет в гостях с берлинской «Альбой».

Испанский «Реал» встретится с греческим «Панатинаикосом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 16-6, ЦСКА Россия – 15-6, Милан Италия – 14-7, Зенит Россия – 13-7, Реал Испания – 13-8, Бавария Германия – 13-9, Жальгирис Литва – 12-9, Анадолу Эфес Турция – 12-10, Фенербахче Турция – 12-10, Валенсия Испания – 11-10, Олимпиакос Греция – 11-11, Маккаби Плейтика Израиль – 10-12, Баскония Испания – 9-12, Альба Германия – 8-13, Панатинаикос Греция – 7-13, Виллербан Франция – 7-14, Црвена Звезда Сербия – 7-15, Химки Россия – 2-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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