Евролига. «Зенит» сыграет в гостях с «Виллербаном», «Панатинаикос» принимает «Анадолу Эфес» и другие матчи

Сегодня, 13 ноября, в рамках 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.

Петербургский «Зенит» сыграет в гостях с французским «Виллербаном». Греческий «Панатинаикос» примет турецкий «Анадолу Эфес».

Регулярный чемпионат

8-й тур

Положение команд: Барселона Испания – 7-1, Бавария Германия – 5-2, Олимпиакос Греция – 5-3, ЦСКА Россия – 5-3, Жальгирис Литва – 5-3, Валенсия Испания – 4-2, Фенербахче Турция – 4-4, Милан Италия – 3-2, Анадолу Эфес Турция – 3-3, Реал Испания – 3-4, Маккаби Израиль – 3-5, Зенит Россия – 2-1, Панатинаикос Греция – 2-3, Баскония Испания – 2-4, Црвена Звезда Сербия – 2-4, Виллербан Франция – 1-3, Альба Германия – 1-5, Химки Россия – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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