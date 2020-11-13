Евролига. «Зенит» сыграет в гостях с «Виллербаном», «Панатинаикос» принимает «Анадолу Эфес» и другие матчи

Сегодня, 13 ноября, в рамках 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.
Петербургский «Зенит» сыграет в гостях с французским «Виллербаном». Греческий «Панатинаикос» примет турецкий «Анадолу Эфес».
Регулярный чемпионат
8-й тур
- Дата проведения
- 13 ноября, 21.00, «Александар Николич Холл»
- Црвена Звезда MTS
- Лойд (13), Рит (4), Кузмич (4), Холл (2), Лазич (0) – старт; Уолден (10), О’Брайант (5), Давидовац (2), Терри (2), Рочести (0), Добрич (0), Ягодич-Куриджа (0).
- Реал
- Рэндолф (5), Кампаццо (4), Серхио Юль (0), Абальде (0), Тавареш (0) – старт; Кэрролл (9), Томпкинс (8), Гаруба (4), Дек (3), Руди Фернандес (3), Лапровиттола (0).
- Дата проведения
- 13 ноября, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 13 ноября, 22.30, «Ауди Доум»
- Дата проведения
- 13 ноября, 22.45, «Астробаль»
Положение команд: Барселона Испания – 7-1, Бавария Германия – 5-2, Олимпиакос Греция – 5-3, ЦСКА Россия – 5-3, Жальгирис Литва – 5-3, Валенсия Испания – 4-2, Фенербахче Турция – 4-4, Милан Италия – 3-2, Анадолу Эфес Турция – 3-3, Реал Испания – 3-4, Маккаби Израиль – 3-5, Зенит Россия – 2-1, Панатинаикос Греция – 2-3, Баскония Испания – 2-4, Црвена Звезда Сербия – 2-4, Виллербан Франция – 1-3, Альба Германия – 1-5, Химки Россия – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Проблемы – это возможности». В ЦСКА пожар: Джеймс пропал, а ничего не объясняют
ЦСКА – «Химки»: дерби нового времени. Швед в роли Ди Каприо, а ЦСКА – без Маркуса Брауна