Игра между «Бостоном» и «Майами» перенесена, НБА не будет приостанавливать сезон

Сегодняшний матч между и перенесен на неопределенную дату. Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, это случилось из-за того, что у «Хит» не набралось восьми игроков, которые могли бы выйти на площадку, из-за требований протокола по коронавирусу. Тест одного из игроков «Хит» показал неопределенный результат.

Ранее ожидалось, что и «Бостон» выставит на этот матч только восемь баскетболистов. Сразу девять игроков «Селтикс» не смогли принять участие во встрече, из них семеро – из-за регламента по профилактике COVID-19.

Это уже вторая игра, которую лига переносит с момента старта 22 декабря. Ранее «Рокетс» не смогли выйти на матч с «Оклахомой», так как у них не набралось восьми игроков.

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски информирует со ссылкой на источники в , что лига не намерена приостанавливать сезон-20/21.

⚰️ Попрощаемся с нормальным сезоном. Он очень старался, но предсказуемо не смог