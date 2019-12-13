Евролига. ЦСКА принимает «Реал», «Зенит» в гостях у «Жальгириса» и другие матчи

В четверг, 26 ноября, в рамках 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги проходят три матча с участием российских команд.

Московский ЦСКА пытается продолжить победную серию в игре с испанским «Реалом».

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях сыграет с литовским «Жальгирисом», подмосковные «Химки» – с немецкой «Альбой».

Регулярный чемпионат

11-й тур

Положение команд: Барселона Испания – 8-1, Бавария Германия – 7-3, ЦСКА Россия – 7-3, Валенсия Испания – 6-3, Реал Испания – 6-4, Олимпиакос Греция – 5-3, Анадолу Эфес Турция – 5-4, Жальгирис Литва – 5-5, Зенит Россия – 5-2, Милан Италия – 4-3, Баскония Испания – 4-5, Црвена Звезда Сербия – 4-6, Фенербахче Турция – 4-6, Маккаби Плейтика Израиль – 3-7, Панатинаикос Греция – 2-6, Альба Германия – 2-6, Химки Россия – 2-7, Виллербан Франция – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

В ЦСКА теперь лучший центр Европы. Отказался от плавания из-за сломанной челюсти, задрафтован «Сан-Антонио», был сильнее Николы Йокича