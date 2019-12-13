Евролига. ЦСКА принимает «Реал», «Зенит» в гостях у «Жальгириса» и другие матчи

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В четверг, 26 ноября, в рамках 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги проходят три матча с участием российских команд.

Московский ЦСКА пытается продолжить победную серию в игре с испанским «Реалом».

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях сыграет с литовским «Жальгирисом», подмосковные «Химки» – с немецкой «Альбой».

Евролига

Регулярный чемпионат

11-й тур

ЦСКА Россия  –  Реал Испания 30:36 (2 четверть)
Дата проведения
26 ноября, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча
ЦСКА
Шенгелия (9), Милутинов (4), Хэкетт (2), Хиллиард (0), Курбанов (0) – старт; Джеймс (7), Клайберн (3).
Реал
Томпкинс (8), Рэндолф (7), Дек (6), Абальде (5), Лапровиттола (0) – старт; Алосен (2), Тэйлор (0), Тавареш (0).

Жальгирис Литва  –  Зенит Россия
Дата проведения
26 ноября, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

Црвена Звезда MTS Сербия  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
26 ноября, 21.00, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча

Альба Германия  –  Химки Россия
Дата проведения
26 ноября, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

Олимпиакос Греция  –  ТД Системс Баскония Испания
Дата проведения
26 ноября, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

Маккаби Плейтика Израиль  –  AX Армани Эксчейндж Милан Италия
Дата проведения
26 ноября, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 8-1, Бавария Германия – 7-3, ЦСКА Россия – 7-3, Валенсия Испания – 6-3, Реал Испания – 6-4, Олимпиакос Греция – 5-3, Анадолу Эфес Турция – 5-4, Жальгирис Литва – 5-5, Зенит Россия – 5-2, Милан Италия – 4-3, Баскония Испания – 4-5, Црвена Звезда Сербия – 4-6, Фенербахче Турция – 4-6, Маккаби Плейтика Израиль – 3-7, Панатинаикос Греция – 2-6, Альба Германия – 2-6, Химки Россия – 2-7, Виллербан Франция – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

В ЦСКА теперь лучший центр Европы. Отказался от плавания из-за сломанной челюсти, задрафтован «Сан-Антонио», был сильнее Николы Йокича

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