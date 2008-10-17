Евролига. ЦСКА – «Химки», «Жальгирис» сыграет с «Реалом» и другие матчи

Сегодня в рамках 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2019/20 в Москве сойдутся ЦСКА и «Химки», которые пока идут без поражений.
В Каунасе «Жальгирис» примет мадридский «Реал».
Евролига
Регулярный чемпионат
3-й тур
- Дата проведения
- 17 октября, 20.00, «Мегаспорт»
- Дата проведения
- 17 октября, 20.00, «Жальгирис Арена»
- Дата проведения
- 17 октября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 17 октября, 21.15, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 17 октября, 21.30, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 17 октября, 21.30, «Ауди Доум»
Положение команд: ЦСКА Россия – 2-0, Барселона Испания – 2-0, Виллербан Франция – 2-0, Химки Россия – 2-0, Реал Испания – 2-0, Альба Германия – 1-1, Баскония Испания – 1-1, Црвена Звезда Сербия – 1-1, Олимпиакос Греция – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Бавария Германия – 1-1, Анадолу Эфес Турция – 1-1, Милан Италия – 1-1, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 0-2, Фенербахче Турция – 0-2, Жальгирис Литва – 0-2, Зенит Россия – 0-2, Валенсия Испания – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Дмитрий Домани – легенда ЦСКА и «Динамо». Вчера он получил 6 лет колонии