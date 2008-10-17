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Евролига. ЦСКА – «Химки», «Жальгирис» сыграет с «Реалом» и другие матчи

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Сегодня в рамках 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2019/20 в Москве сойдутся ЦСКА и «Химки», которые пока идут без поражений.

В Каунасе «Жальгирис» примет мадридский «Реал».

Евролига

Регулярный чемпионат

3-й тур

ЦСКА Россия  –  Химки Россия 29:24 (2 четверть)
Дата проведения
17 октября, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча
ЦСКА
Джеймс (18), Хиллиард (5), Курбанов (2), Фойгтманн (2), Хайнс (0).
Химки
Швед (11), Тимма (3), Жеребко (1), Зайцев (0), Букер (0).

Жальгирис Литва  –  Реал Испания 37:28 (2 четверть)
Дата проведения
17 октября, 20.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

Фенербахче Турция  –  Кирольбет Баскония Испания
Дата проведения
17 октября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Маккаби FOX Израиль  –  Црвена Звезда мтс Сербия
Дата проведения
17 октября, 21.15, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Панатинаикос Греция  –  AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия
Дата проведения
17 октября, 21.30, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Бавария Германия  –  Виллербанн Франция
Дата проведения
17 октября, 21.30, «Ауди Доум»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА Россия – 2-0, Барселона Испания – 2-0, Виллербан Франция – 2-0, Химки Россия – 2-0, Реал Испания – 2-0, Альба Германия – 1-1, Баскония Испания – 1-1, Црвена Звезда Сербия – 1-1, Олимпиакос Греция – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Бавария Германия – 1-1, Анадолу Эфес Турция – 1-1, Милан Италия – 1-1, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 0-2, Фенербахче Турция – 0-2, Жальгирис Литва – 0-2, Зенит Россия – 0-2, Валенсия Испания – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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