Евролига. ЦСКА – «Химки», «Жальгирис» сыграет с «Реалом» и другие матчи

Сегодня в рамках 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2019/20 в Москве сойдутся ЦСКА и «Химки», которые пока идут без поражений.

В Каунасе «Жальгирис» примет мадридский «Реал».

Евролига

Регулярный чемпионат

3-й тур

Положение команд: ЦСКА Россия – 2-0, Барселона Испания – 2-0, Виллербан Франция – 2-0, Химки Россия – 2-0, Реал Испания – 2-0, Альба Германия – 1-1, Баскония Испания – 1-1, Црвена Звезда Сербия – 1-1, Олимпиакос Греция – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Бавария Германия – 1-1, Анадолу Эфес Турция – 1-1, Милан Италия – 1-1, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 0-2, Фенербахче Турция – 0-2, Жальгирис Литва – 0-2, Зенит Россия – 0-2, Валенсия Испания – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Дмитрий Домани – легенда ЦСКА и «Динамо». Вчера он получил 6 лет колонии