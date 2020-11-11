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    Расселл Уэстбрук потребовал обмен из «Рокетс» (The Athletic)

    Теги возможные переходы Хьюстон НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

    Защитник «Хьюстона» Расселл Уэстбрук не хочет больше играть за клуб. Как информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, при этом его друг Джеймс Харден «предан команде и никуда не собирается».

    Ранее инсайдеры сообщали, что Уэстбрук и Харден обеспокоены курсом развития команды, а также что Харден не выходит на связь с руководством.

    Напомним, что в это межсезонье в «Хьюстоне» сменился генеральный менеджер: многолетнего руководителя клуба Дэрила Мори сменил менее опытный Рафаэль Стоун.

    Также на посту главного тренера Стивен Сайлас сменил знаменитого специалиста Майка Д’Антони. Для 47-летнего Сайласа это дебют в качестве главного тренера в НБА.

    Уэстбруку исполняется 32 года в четверг. Он заработает 131,5 млн долларов за три сезона, с опцией игрока в последний год. На разыгрывающего, по последней информации, претендуют «Никс» и «Клипперс».

    Уэстбрук пришел в «Хьюстон» из «Тандер» в результате обмена с участием Криса Пола. «Оклахома» также получила два драфт-пика первого раунда (2024-го и 2026-го) и две возможности поменяться драфт-пиками (в 2021-м и 2025-м).

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    Что делать «Рокетс» в это межсезонье?
    847 голосов
    Избавиться от Уэстбрука
    39%
    Расселл Уэстбрук
    Избавиться от обоих и входить в перестройку
    42%
    Джеймс Харден
    Дать звездам еще один шанс
    19%
    Хьюстон

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