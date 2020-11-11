Расселл Уэстбрук потребовал обмен из «Рокетс» (The Athletic)

Защитник не хочет больше играть за клуб. Как информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, при этом его друг Джеймс Харден «предан команде и никуда не собирается».

Ранее инсайдеры сообщали, что Уэстбрук и Харден обеспокоены курсом развития команды, а также что Харден не выходит на связь с руководством.

Напомним, что в это межсезонье в «Хьюстоне» сменился генеральный менеджер: многолетнего руководителя клуба Дэрила Мори сменил менее опытный Рафаэль Стоун.

Также на посту главного тренера Стивен Сайлас сменил знаменитого специалиста Майка Д’Антони. Для 47-летнего Сайласа это дебют в качестве главного тренера в .

Уэстбруку исполняется 32 года в четверг. Он заработает 131,5 млн долларов за три сезона, с опцией игрока в последний год. На разыгрывающего, по последней информации, претендуют «Никс» и «Клипперс».

Уэстбрук пришел в «Хьюстон» из «Тандер» в результате обмена с участием Криса Пола. «Оклахома» также получила два драфт-пика первого раунда (2024-го и 2026-го) и две возможности поменяться драфт-пиками (в 2021-м и 2025-м).

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