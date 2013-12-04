Евролига. ЦСКА – «Зенит», «Химки» в гостях у «Жальгириса» и другие матчи

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Сегодня в рамках 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА примет санкт-петербургский «Зенит».

Подмосковные «Химки» в гостях сыграют в литовским «Жальгирисом».

Евролига

Регулярный чемпионат

27-й тур

ЦСКА Россия  –  Зенит Россия
Дата проведения
3 марта, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча

Жальгирис Литва  –  Химки Россия
Дата проведения
3 марта, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

Олимпиакос Греция  –  Панатинаикос Греция
Дата проведения
3 марта, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

Виллербанн Франция  –  Валенсия Баскет Испания
Дата проведения
3 марта, 22.45, «Астробаль»
Онлайн матча

AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия  –  Реал Испания
Дата проведения
3 марта, 22.45, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 23-3, Реал Испания – 20-6, Барселона Испания – 20-6, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 18-8, ЦСКА Россия – 17-9, Панатинаикос Греция – 14-12, Химки Россия – 12-14, Валенсия Испания – 12-14, Фенербахче Турция – 12-14, Жальгирис Литва –11-15, Олимпиакос Греция – 11-15, Милан Италия – 11-15, Баскония Испания – 10-16, Црвена Звезда Сербия – 10-16, Альба Германия – 9-17, Виллербан Франция – 9-17, Бавария Германия – 8-18, Зенит Россия – 7-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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