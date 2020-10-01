Евролига. «Зенит» против «Олимпиакоса», «Анадолу Эфес» играет с «Маккаби» и другие матчи

В четверг, 5 ноября, проходят четыре матча 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2020/21.

Санкт-петербургский «Зенит» после длительной паузы в связи со вспышкой коронавируса принимает греческий «Олимпиакос».

Турецкий «Анадолу Эфес» дома сыграет с израильским .

Регулярный чемпионат

7-й тур

Положение команд: Жальгирис Литва – 5-1, Барселона Испания – 5-1, Бавария Германия – 4-2, Милан Италия – 3-1, Валенсия Испания – 3-2, Олимпиакос Греция – 3-3, ЦСКА Россия – 3-3, Фенербахче Турция – 3-3, Зенит Россия – 2-0, Баскония Испания – 2-2, Панатинаикос Греция – 2-2, Анадолу Эфес Турция – 2-3, Црвена Звезда Сербия – 2-3, Маккаби Израиль – 2-4, Реал Испания – 2-4, Альба Германия – 1-3, Химки Россия – 1-5, Виллербан Франция – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Самые большие зарплаты в Европе: Швед больше не первый, у ЦСКА, «Реала» и «Барселоны» по два игрока в топ-10