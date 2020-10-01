Евролига. «Зенит» против «Олимпиакоса», «Анадолу Эфес» играет с «Маккаби» и другие матчи

В четверг, 5 ноября, проходят четыре матча 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2020/21.
Санкт-петербургский «Зенит» после длительной паузы в связи со вспышкой коронавируса принимает греческий «Олимпиакос».
Турецкий «Анадолу Эфес» дома сыграет с израильским «Маккаби Тель-Авив».
Регулярный чемпионат
7-й тур
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.00, «Сибур Арена»
- Зенит
- Холлинз (12), Пойтресс (7), Томас (7), Пангос (6 + 6 передач), Риверс (5) – старт; Бэрон (10), Гудайтис (6), Понитка (4), Хвостов (0), Зубков (0).
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Анадолу Эфес
- Пляйсс (16), Симон (7), Мицич (5), Морман (3), Гази (2) – старт; Бобуа (13), Синглтон (3), Балбай (0), Тунджер (0), Андерсон (0).
- Дата проведения
- 5 ноября, 21.00, «Мерседес-Бенц Арена»
- Альба
- Грэйнджер (5), Фонтеккьо (5), Сикма (4), Эрикссон (3), Гиффи (3) – старт; Лэммерс (6), Маттиссек (0), Делов (0), Никич (0).
- Дата проведения
- 5 ноября, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Положение команд: Жальгирис Литва – 5-1, Барселона Испания – 5-1, Бавария Германия – 4-2, Милан Италия – 3-1, Валенсия Испания – 3-2, Олимпиакос Греция – 3-3, ЦСКА Россия – 3-3, Фенербахче Турция – 3-3, Зенит Россия – 2-0, Баскония Испания – 2-2, Панатинаикос Греция – 2-2, Анадолу Эфес Турция – 2-3, Црвена Звезда Сербия – 2-3, Маккаби Израиль – 2-4, Реал Испания – 2-4, Альба Германия – 1-3, Химки Россия – 1-5, Виллербан Франция – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Самые большие зарплаты в Европе: Швед больше не первый, у ЦСКА, «Реала» и «Барселоны» по два игрока в топ-10