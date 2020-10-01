Евролига. «Зенит» против «Олимпиакоса», «Анадолу Эфес» играет с «Маккаби» и другие матчи

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В четверг, 5 ноября, проходят четыре матча 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2020/21.

Санкт-петербургский «Зенит» после длительной паузы в связи со вспышкой коронавируса принимает греческий «Олимпиакос».

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7-й тур

Зенит Россия  –  Олимпиакос Греция 60:63 (4 четверть)
Дата проведения
5 ноября, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча
Зенит
Холлинз (12), Пойтресс (7), Томас (7), Пангос (6 + 6 передач), Риверс (5) – старт; Бэрон (10), Гудайтис (6), Понитка (4), Хвостов (0), Зубков (0).
Олимпиакос
Мартин (14), Папаниколау (8), Жан-Шарль (7), Слукас (3), Дженкинс (3) – старт; Спанулис (7), Маккиссик (7), Везенков (4), Принтезис (4), Эллис (4), Ларендзакис (2), Харрисон (0).

Анадолу Эфес Турция  –  Маккаби Плейтика Израиль 49:55 (3 четверть)
Дата проведения
5 ноября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча
Анадолу Эфес
Пляйсс (16), Симон (7), Мицич (5), Морман (3), Гази (2) – старт; Бобуа (13), Синглтон (3), Балбай (0), Тунджер (0), Андерсон (0).
Маккаби Плейтика
Брайант (18), Уилбекин (9), Калояро (6), Жижич (4), Бендер (0) – старт; Дорси (9), Джонс (6), Хантер (4), Сахар (0), С. Коэн (0), Блайзер (0).

Альба Германия  –  Барселона Испания 26:39 (2 четверть)
Дата проведения
5 ноября, 21.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча
Альба
Грэйнджер (5), Фонтеккьо (5), Сикма (4), Эрикссон (3), Гиффи (3) – старт; Лэммерс (6), Маттиссек (0), Делов (0), Никич (0).
Барселона
Абринес (14), Миротич (6), Калатес (2), Хиггинс (2), Ориола (2) – старт; Дэвис (6), Шмитс (4), Ханга (2), Эртель (0), Курич (0), Больмаро (0), Мартинес (0).

ТД Системс Баскония Испания  –  LDLC АСВЕЛ Франция
Дата проведения
5 ноября, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Жальгирис Литва – 5-1, Барселона Испания – 5-1, Бавария Германия – 4-2, Милан Италия – 3-1, Валенсия Испания – 3-2, Олимпиакос Греция – 3-3, ЦСКА Россия – 3-3, Фенербахче Турция – 3-3, Зенит Россия – 2-0, Баскония Испания – 2-2, Панатинаикос Греция – 2-2, Анадолу Эфес Турция – 2-3, Црвена Звезда Сербия – 2-3, Маккаби Израиль – 2-4, Реал Испания – 2-4, Альба Германия – 1-3, Химки Россия – 1-5, Виллербан Франция – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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