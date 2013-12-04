Евролига. 28-й тур. «Химки» обыграли «Фенербахче», «Анадолу Эфес» оказался сильнее «Олимпиакоса» и другие матчи

Сегодня в рамках 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» обыграли конкурента по борьбе за выход в плей-офф турецкий «Фенербахче».
Лидер сезона «Анадолу Эфес» в Стамбуле одолел греческий «Олимпиакос».
Евролига
Регулярный чемпионат
28-й тур
- Дата проведения
- 6 марта, 20.00, «Арена Мытищи»
- Химки
- Швед (23 + 6 передач), Букер (15), Жеребко (15 + 9 подборов), Тимма (6), Зайцев (0) – старт; Робинсон (10), Йович (6 + 7 передач), Карасев (5), Гилл (2), Бертанс (0).
- Фенербахче
- Ловернь (10), Датоме (5), Вестерманн (3), Махмутоглу (2), Дювериоглу (0) – старт; Мухаммед (13), Де Коло (11), Уильямс (11), Веселы (7), Калинич (6), Томас (0).
- Дата проведения
- 6 марта, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Анадолу Эфес
- Ларкин (40), Пляйсс (13), Мицич (12 + 9 передач), Андерсон (4), Синглтон (3) – старт; Данстон (11), Морман (5), Бобуа (3), Балбай (0), Симон (0), Питерс (0), Шанлы (0).
- Дата проведения
- 6 марта, 21.00, «Александар Николич Холл»
- Црвена Звезда мтс
- Бэрон (22), Гист (12), Штимац (12 + 12 подборов), Лазич (8), Браун (4 + 9 передач + 5 потерь) – старт; Пантер (22), Перпероглу (5), Оджо (3), Лукас (2), Давидовац (2).
- Дата проведения
- 6 марта, 23.00, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 6 марта, 23.00, «Палау Блауграна»
Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 24-4, Реал Испания – 22-6, Барселона Испания – 21-6, ЦСКА Россия – 19-9, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 19-9, Панатинаикос Греция – 14-14, Химки Россия – 13-15, Фенербахче Турция – 13-15, Олимпиакос Греция – 12-16, Жальгирис Литва –12-16, Валенсия Испания – 12-16, Милан Италия – 12-16, Баскония Испания – 11-16, Црвена Звезда Сербия – 11-17, Виллербан Франция – 10-18, Альба Германия – 9-18, Бавария Германия – 8-19, Зенит Россия – 8-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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