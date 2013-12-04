Евролига. 28-й тур. «Химки» обыграли «Фенербахче», «Анадолу Эфес» оказался сильнее «Олимпиакоса» и другие матчи

Сегодня в рамках 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» обыграли конкурента по борьбе за выход в плей-офф турецкий «Фенербахче».

Лидер сезона «Анадолу Эфес» в Стамбуле одолел греческий «Олимпиакос».

Евролига

Регулярный чемпионат

28-й тур

Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 24-4, Реал Испания – 22-6, Барселона Испания – 21-6, ЦСКА Россия – 19-9, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 19-9, Панатинаикос Греция – 14-14, Химки Россия – 13-15, Фенербахче Турция – 13-15, Олимпиакос Греция – 12-16, Жальгирис Литва –12-16, Валенсия Испания – 12-16, Милан Италия – 12-16, Баскония Испания – 11-16, Црвена Звезда Сербия – 11-17, Виллербан Франция – 10-18, Альба Германия – 9-18, Бавария Германия – 8-19, Зенит Россия – 8-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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