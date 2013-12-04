Евролига. ЦСКА против «Барселоны», «Зенит» играет с «Баварией» и другие матчи

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Сегодня в рамках 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА принимает испанскую «Барселону».

«Зенит» в Санкт-Петербурге играет с немецкой «Баварией».

Евролига

Регулярный чемпионат

26-й тур

Зенит Россия  –  Бавария Германия 18:13 (1 четверть)
Дата проведения
27 февраля, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча
Зенит
Холлинз (5), Хвостов (4), Айон (4), Аброматис (2), Томас (0).
Бавария
Монро (7), Лучич (4), Ципзер (2), Ло (0), Бартель (0).

ЦСКА Россия  –  Барселона Ласса Испания 7:13 (1 четверть)
Дата проведения
27 февраля, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча
ЦСКА
Джеймс (3), Бэйкер (2), Хайнс (2), Курбанов (0), Фойгтманн (0).
Барселона Ласса
Хиггинс (4), Ханга (3), Клавер (3), Миротич (3), Томич (0).

Альба Германия  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
27 февраля, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

Маккаби FOX Израиль  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
27 февраля, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Кирольбет Баскония Испания  –  Црвена Звезда мтс Сербия
Дата проведения
27 февраля, 23.00, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 22-3, Реал Испания – 20-6, Барселона Испания – 18-6, ЦСКА Россия – 17-8, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 17-8, Панатинаикос Греция – 14-12, Валенсия Испания – 12-13, Химки Россия – 11-14, Олимпиакос Греция – 11-14, Фенербахче Турция – 11-14, Милан Италия – 11-14, Жальгирис Литва –10-15, Црвена Звезда Сербия – 10-15, Альба Германия – 9-16, Баскония Испания – 9-16, Виллербан Франция – 9-16, Зенит Россия – 7-18, Бавария Германия – 7-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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