Евролига. ЦСКА против «Барселоны», «Зенит» играет с «Баварией» и другие матчи

Сегодня в рамках 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА принимает испанскую «Барселону».
«Зенит» в Санкт-Петербурге играет с немецкой «Баварией».
Евролига
Регулярный чемпионат
26-й тур
- Дата проведения
- 27 февраля, 20.00, «Сибур Арена»
- Дата проведения
- 27 февраля, 20.00, «Мегаспорт»
- Дата проведения
- 27 февраля, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
- Дата проведения
- 27 февраля, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 27 февраля, 23.00, «Фернандо Буэса Арена»
Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 22-3, Реал Испания – 20-6, Барселона Испания – 18-6, ЦСКА Россия – 17-8, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 17-8, Панатинаикос Греция – 14-12, Валенсия Испания – 12-13, Химки Россия – 11-14, Олимпиакос Греция – 11-14, Фенербахче Турция – 11-14, Милан Италия – 11-14, Жальгирис Литва –10-15, Црвена Звезда Сербия – 10-15, Альба Германия – 9-16, Баскония Испания – 9-16, Виллербан Франция – 9-16, Зенит Россия – 7-18, Бавария Германия – 7-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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