НБА. Плей-офф. «Клипперс» против «Денвера»

В воскресенье в состоится один матч второго раунда плей-офф.

Шестую игру серии проведут и (3-2).

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА

Второй раунд

Шестой матч

«Клипперс» ведут в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Мы будем скучать по серии «Бостон» – «Торонто». Здесь было все: броски с сиреной, овертаймы, тренерские игры и решающие ошибки судей