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    НБА. Плей-офф. «Клипперс» против «Денвера»

    Теги результаты Денвер Клипперс НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В воскресенье в НБА состоится один матч второго раунда плей-офф.

    Шестую игру серии проведут «Клипперс» и «Денвер» (3-2).

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА 

    Плей-офф

    Второй раунд

    Шестой матч

    Денвер – Клипперс
    Дата проведения
    13 сентября, 20.00, «AdventHealth Arena»
    Онлайн матча

    «Клипперс» ведут в серии – 3-2

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Мы будем скучать по серии «Бостон» – «Торонто». Здесь было все: броски с сиреной, овертаймы, тренерские игры и решающие ошибки судей

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