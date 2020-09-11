НБА. Плей-офф. «Клипперс» против «Денвера»

В воскресенье в НБА состоится один матч второго раунда плей-офф.
Шестую игру серии проведут «Клипперс» и «Денвер» (3-2).
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
НБА
Второй раунд
Шестой матч
- Дата проведения
- 13 сентября, 20.00, «AdventHealth Arena»
«Клипперс» ведут в серии – 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Мы будем скучать по серии «Бостон» – «Торонто». Здесь было все: броски с сиреной, овертаймы, тренерские игры и решающие ошибки судей