НБА. Плей-офф. «Хьюстон» сыграет с «Лейкерс»

В четверг в НБА состоится один матч второго раунда плей-офф.
«Хьюстон» встретится с «Лейкерс» (1-2).
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
НБА
Второй раунд
Четвертый матч
- Дата проведения
- 11 сентября, 02.00, «AdventHealth Arena»
«Лейкерс» ведут в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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