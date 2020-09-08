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    НБА. Плей-офф. «Хьюстон» сыграет с «Лейкерс»

    Теги результаты Хьюстон Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В четверг в НБА состоится один матч второго раунда плей-офф.

    «Хьюстон» встретится с «Лейкерс» (1-2). 

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА 

    Плей-офф

    Второй раунд

    Четвертый матч

    Хьюстон – Лейкерс
    Дата проведения
    11 сентября, 02.00, «AdventHealth Arena»
    Онлайн матча

    «Лейкерс» ведут в серии – 2-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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