НБА. Плей-офф. «Хьюстон» сыграет с «Лейкерс»

В четверг в состоится один матч второго раунда плей-офф.

встретится с «Лейкерс» (1-2).

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА

Второй раунд

Четвертый матч

«Лейкерс» ведут в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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