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    НБА. Плей-офф. «Лейкерс» против «Хьюстона»

    Теги результаты Хьюстон Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В субботу в НБА пройдет один матч второго раунда плей-офф.

    «Лейкерс» и «Рокетс» сойдутся в пятой встрече при счете 3-1 в пользу калифорнийцев.

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА 

    Плей-офф

    Второй раунд

    Пятый матч

    Лейкерс – Хьюстон
    Дата проведения
    13 сентября, 03.00, «AdventHealth Arena»
    Онлайн матча

    «Лейкерс» ведут в серии – 3-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    «Лейкерс» почти в финале Запада (3-1). Клуб выгнал Д’Антони шесть лет назад, а сегодня прикончил его философию

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