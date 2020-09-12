НБА. Плей-офф. «Лейкерс» против «Хьюстона»

В субботу в НБА пройдет один матч второго раунда плей-офф.
«Лейкерс» и «Рокетс» сойдутся в пятой встрече при счете 3-1 в пользу калифорнийцев.
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
Второй раунд
Пятый матч
- Дата проведения
- 13 сентября, 03.00, «AdventHealth Arena»
«Лейкерс» ведут в серии – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
«Лейкерс» почти в финале Запада (3-1). Клуб выгнал Д’Антони шесть лет назад, а сегодня прикончил его философию