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    Кайл Лаури не реализовал бросок, который мог принести «Торонто» чемпионский титул

    Теги Голден Стэйт Кайл Лаури Торонто НБА видео НБА плей-офф Баскетбол

    Разыгрывающий «Торонто» Кайл Лаури не реализовал трехочковый бросок, который мог принести канадской команде первый в ее истории чемпионский титул. Игрок бросал из угла с сиреной при счете 106:105 в пользу «Голден Стэйт».

    «Рэпторс» уступили «Уорриорз» в 5-м матче финальной серии плей-офф (105:106, 3-2).

    Финальная серия НБА потрясает драматизмом, но все самое интересное впереди. Подпишитесь на лучший баскетбольный телеграм прямо сейчас, чтобы не пропустить главное

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