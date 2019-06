Кайл Лаури не реализовал бросок, который мог принести «Торонто» чемпионский титул

Разыгрывающий «Торонто» Кайл Лаури не реализовал трехочковый бросок, который мог принести канадской команде первый в ее истории чемпионский титул. Игрок бросал из угла с сиреной при счете 106:105 в пользу .

«Рэпторс» уступили «Уорриорз» в 5-м матче финальной серии плей-офф (105:106, 3-2).

WHAT A FINISH.



The final shot is off, and it’s headed back to Oracle. pic.twitter.com/PDSoD0O1N4